Аліменти: за несплату в Німеччині запроторять до в’язниці на 3 роки, а в Китаї можуть стратити

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 822 Коментарів: 5

Як відомо, за ухиляння від сплати аліментів протягом чотирьох місяців в Україні можуть позбавити деяких прав.

Щодо розміру виплат, то він становить 1/4 від доходу платника на одну дитину, 2/3 – на двох та 1/2 на трьох чи більше дітей (але не більше ніж 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку).

Нас запитали, які ж виплати стягують з батьків в інших країнах світу та до чого може призвести ухиляння від виплат? Відповідаємо!

США

У Сполучених Штатах Америки розмір виплат залежить від штату. Приміром, у Штаті Нью-Йорк суму обраховують на основі сукупного доходу батьків. На одну дитину передбачається 17% доходу, на двох – 25%, на трьох – 29%. Той з батьків, хто не проживає разом з дитиною, сплачує 60% цієї суми, якщо його доходи більші за розмір іншого з батьків та 40% у разі, якщо заробляє менше. Сплачують аліменти до досягнення дитиною 21-річного віку.

Також в окремих штатах передбачається утримання не лише дитини, а й колишньої «другої половинки» - іноді навіть пожиттєво.

Несплата аліментів може призвести до ув’язнення на строк до кількох років.

Німеччина

Тут платники аліментів діляться на 11 груп в залежності від розміру доходів, сума виплат також залежить від віку дитини. Приміром, якщо батько заробляє 1 500€, то за дитину до 5 років він платитиме 328€, за дитину 6-11 років - 378€, за дитину 12-17 років - 440€, а після 18 років - 520€. Якщо ж доходи батька становлять від 4 701€ до 5100€, він платитиме 525-801€ згідно віковим групам. Аліменти тут платять до 18 років або довше (аж до 25 років), якщо дитина здобуває вищу освіту.

Неплатникам загрожують примусові роботи, конфіскація та продаж майна на користь дитини або ув’язнення на строк до трьох років.

Китай

В Піднебесній тільки суд вирішує, скільки сплачувати аліментів (зазвичай, це сума в розмірі 20-30% доходу) та з ким буде жити дитина. Проте, діти до 2 років залишаються з матір’ю, а старші за 10 років можуть самостійно обрати, з ким хотіли б залишитися.

За несплату аліментів тут можна поплатитися життям: стаття аліментів входить у державні податки, а за ухиляння від сплати податків в країні передбачена смертна кара.

Естонія

Тут законодавством передбачається фіксований розмір аліментів – вони не можуть бути меншими за 50% від доходу на кожну дитину. Станом на 2020 рік їх розмір складав 292€. Але якщо мати доведе, що потребує більше грошей на догляд за дитиною, сума може бути й більшою. Виплати продовжуються до досягнення дитиною 21 року.

Щодо злісних боржників, суд може визнати недійсними усі їхні проїзні документи, заборонити виїжджати за межі Євросоюзу, конфіскувати автомобіль та передати його судовим виконавцям. Також установи, де треба пред’являти посвідчення особи (банки, казино, ломбарди) можуть відмовити такому боржнику у виплаті коштів понад 5 000€, натомість повідомлять судовим виконавцям, які спишуть цю суму в рахунок аліментної заборгованості.

Канада

В Канаді розмір аліментів дорівнює 33,6-55% сукупних доходів сім’ї. А ще той з батьків, хто не проживає разом з дитиною, оплачує здобуття освіти – аж до досягнення дитиною 27 років.

Злісних неплатників обмежують у низці прав, зокрема позбавляють ліцензії на полювання та риболовлю, а також публікують фото аліментників у мережі Інтернет (така собі «дошка ганьби»).