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Аліменти: за несплату в Німеччині запроторять до в’язниці на 3 роки, а в Китаї можуть стратити

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 822 Коментарів: 5

 

«ТелеграфЪ» з’ясував розмір аліментів у різних країнах та що загрожує злісним неплатникам

Як відомо, за ухиляння від сплати аліментів протягом чотирьох місяців в Україні можуть позбавити деяких прав.

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Щодо розміру виплат, то він становить 1/4 від доходу платника на одну дитину, 2/3 – на двох та 1/2 на трьох чи більше дітей (але не більше ніж 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку).

 

Нас запитали, які ж виплати стягують з батьків в інших країнах світу та до чого може призвести ухиляння від виплат? Відповідаємо!

США

У Сполучених Штатах Америки розмір виплат залежить від штату. Приміром, у Штаті Нью-Йорк суму обраховують на основі сукупного доходу батьків. На одну дитину передбачається 17% доходу, на двох – 25%, на трьох – 29%. Той з батьків, хто не проживає разом з дитиною, сплачує 60% цієї суми, якщо його доходи більші за розмір іншого з батьків та 40% у разі, якщо заробляє менше. Сплачують аліменти до досягнення дитиною 21-річного віку.

Також в окремих штатах передбачається утримання не лише дитини, а й колишньої «другої половинки» - іноді навіть пожиттєво.

Несплата аліментів може призвести до ув’язнення на строк до кількох років.

Німеччина

Тут платники аліментів діляться на 11 груп в залежності від розміру доходів, сума виплат також залежить від віку дитини. Приміром, якщо батько заробляє 1 500€, то за дитину до 5 років він платитиме 328€, за дитину 6-11 років - 378€, за дитину 12-17 років - 440€, а після 18 років - 520€. Якщо ж доходи батька становлять від 4 701€ до 5100€, він платитиме 525-801€ згідно віковим групам. Аліменти тут платять до 18 років або довше (аж до 25 років), якщо дитина здобуває вищу освіту.

Неплатникам загрожують примусові роботи, конфіскація та продаж майна на користь дитини або ув’язнення на строк до трьох років.

Китай

В Піднебесній тільки суд вирішує, скільки сплачувати аліментів (зазвичай, це сума в розмірі 20-30% доходу) та з ким буде жити дитина. Проте, діти до 2 років залишаються з матір’ю, а старші за 10 років можуть самостійно обрати, з ким хотіли б залишитися.

За несплату аліментів тут можна поплатитися життям: стаття аліментів входить у державні податки, а за ухиляння від сплати податків в країні передбачена смертна кара.

Естонія

Тут законодавством передбачається фіксований розмір аліментів – вони не можуть бути меншими за 50% від доходу на кожну дитину. Станом на 2020 рік їх розмір складав 292€. Але якщо мати доведе, що потребує більше грошей на догляд за дитиною, сума може бути й більшою. Виплати продовжуються до досягнення дитиною 21 року.

Щодо злісних боржників, суд може визнати недійсними усі їхні проїзні документи, заборонити виїжджати за межі Євросоюзу, конфіскувати автомобіль та передати його судовим виконавцям. Також установи, де треба пред’являти посвідчення особи (банки, казино, ломбарди) можуть відмовити такому боржнику у виплаті коштів понад 5 000€, натомість повідомлять судовим виконавцям, які спишуть цю суму в рахунок аліментної заборгованості.

Канада

В Канаді розмір аліментів дорівнює 33,6-55% сукупних доходів сім’ї. А ще той з батьків, хто не проживає разом з дитиною, оплачує здобуття освіти – аж до досягнення дитиною 27 років.

Злісних неплатників обмежують у низці прав, зокрема позбавляють ліцензії на полювання та риболовлю, а також публікують фото аліментників у мережі Інтернет (така собі «дошка ганьби»).

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: аліменти гроші покарання
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Коментарі: 5

500
1
vortex:
Сьогодні, 12:24

Дякую за статтю!

 

Досить зрозуміла загальна картина політики стягнення аліментів в різних країнах, і вона дуже відрізняеться від того що роблять у нас.

 

В нормальних країнах держава робить все для захисту інтересів дитини(стягнення майна, примусові роботи). Жодна країна про які йдеться у статті не вдається до такого абсурду як позбавлення прав(наприклад, керування авто) які безпосередньо не впливают на інтереси дитини. Якщо неплатника аліментів позбавити права керування авто чи полювання - дитині з того що? На хліб відсутність водійского посвідчення у батька не намажеш. Це не той шлях яким треба йти, на жаль, наша влада не здатна стягнути аліменти на користь дитини, тому вигадує якісь способи яких немає ніде


4 3
133
КАПУША:
Сьогодні, 13:58

Цитата: vortex

Дякую за статтю!

 

Досить зрозуміла загальна картина політики стягнення аліментів в різних країнах, і вона дуже відрізняеться від того що роблять у нас.

 

В нормальних країнах держава робить все для захисту інтересів дитини(стягнення майна, примусові роботи). Жодна країна про які йдеться у статті не вдається до такого абсурду як позбавлення прав(наприклад, керування авто) які безпосередньо не впливают на інтереси дитини. Якщо неплатника аліментів позбавити права керування авто чи полювання - дитині з того що? На хліб відсутність водійского посвідчення у батька не намажеш. Це не той шлях яким треба йти, на жаль, наша влада не здатна стягнути аліменти на користь дитини, тому вигадує якісь способи яких немає ніде

Якщо ці заборони ні на що не впливають, то чого ж, як тільки дізнаються про ці постанови, ті боржники біжать у суд і верещать, щоб їм повернули ці права?

Що тобі заважає платити аліменти вчасно? Ненависть до дитини? Чи натуральне жлобство? То ходи пішки! 


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500
1
vortex:
Сьогодні, 14:31

Цитата: КАПУША
Якщо ці заборони ні на що не впливають, то чого ж, як тільки дізнаються про ці постанови, ті боржники біжать у суд і верещать, щоб їм повернули ці права? Що тобі заважає платити аліменти вчасно? Ненависть до дитини? Чи натуральне жлобство? То ходи пішки! 

 

Мені, наприклад, не відомо який відсоток неплатників позбавлено права керування, який відсоток з них кудись там побілго, і який відсоток цих боржників взагалі безнадійно не платять, на скільки цей засіб ефективний в цілому?(а не за окремими випадками)

 

До того ж, водійске посвідчення для людини може бути подрібно для того щоб підробляти(наприклад таксувати, або іздити щось лагодити типу "чоловік на годину" або сантехнік або ще щось таке). Не завжди люди не сплачують аліменти через ненависть до дитини. Не завжди ці аліменти йдуть на дитину. Не треба всіх рівняти під одну "грєбьонку". Ситуації бувають різні, треба пам'ятати, субєктом захисту всіх цих законів є дитина та її права, а не "помста"


2 1
133
КАПУША:
Сьогодні, 14:59

Цитата: vortex

Ситуації бувають різні, треба пам'ятати, субєктом захисту всіх цих законів є дитина та її права, а не "помста"

Хм, заборони не на пустому місці виникають. До чого тут помста? Є закони, якщо ти їх порушуєш, то повинен відповідати і нести покарання. Все просто. Аліменти йдуть не на дитину? Так не питання. Піду взуй, вдягни дитину, відправ на відпочинок. Потім принеси чеки до виконавчої і все. Ніяких проблем. 

Як показує практика, то після заборон і обмежань, боржники хоч якось починають щось виплачувати. Тож вони таки дієві.

 


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500
1
vortex:
Сьогодні, 16:10

Цитата: КАПУША
Хм, заборони не на пустому місці виникають. До чого тут помста? Є закони, якщо ти їх порушуєш, то повинен відповідати і нести покарання. Все просто. Аліменти йдуть не на дитину? Так не питання. Піду взуй, вдягни дитину, відправ на відпочинок. Потім принеси чеки до виконавчої і все. Ніяких проблем.  Як показує практика, то після заборон і обмежань, боржники хоч якось починають щось виплачувати. Тож вони таки дієві.

 

Повторюю, опікуватися тим щоб права дитини не були порушені - першочергове завдання держави. В тому числі не порушувались батьками. В тому числі не порушувались і тими з батьків з яким залишилася дитина після ролучення. А також у випадках коли з батьків немає чого стягнути. В нормальній державі. Але не у нас. У нас простіше за ногу схопити і трусити того в кого можна щось витрусити та "галочки" ставити про те скільки вони грошей "повернули" дітям. А в тих випадках де, як самі кажуть виконавці неплатники безнадійні і не платять роками - там вони чхати хотіли на це і навіть не хочуть виконавчі провадження відкривати типу "так ну що ми зробимо"

 

Тут не все так класно як Вам здається. Проблем багато і ніхто їх по-справжньому не хоче вирішувати. Простіше хайпонути. Справити враження на публіку яка не в курсі теми


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