«Готуємось до вилазки на Попаснянський напрямок та Щастя»: збирають допомогу для військових

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Вчора, 5 серпня, волонтери відправили піддон на Павлопіль. Як повідомив Леонід Харченко, відправили у 72 бригаду: холодильник, пральну машинку, закарпатську мінеральну воду від заводу техвуглецю та домашню консервацію.

- Від імені бійців хочемо подякувати всім тим, хто відгукнувся на прохання воїнів щодо холодильників - вдячність Ірині Цибульській, Сергію Губенку, Євгену Рибакову та Ірині Харченко. Ну, а ми повним ходом готуємось до чергової вилазки на Попаснянський напрямок та на Щастя. Тому змушені знову передати прохання від наших захисників, - зазначив Леонід Харченко.

Список допомоги:

кабель вита пара 100 м.,

кооксіальний кабель із напругою 80м.,

2 міські кнопкові телефонні апарати,

батарейки крони 9,5 V - 10 шт.,

ізолєнта - багато не буває,

масло на генератор двохтактне 6 літрів,

переноски по 50 м. - 4 шт.,

фільтри мережеві по 6 м. - 5 штук.

плівка щільна - 100 м.п.,

масксітки осінь жовтогарячі (у кого є можливість надати обрізки, одяг відповідних кольорів для нарізання стрічок будемо вдячні - ГО «АТО-Майдан-Кременчук»),

мішки 300 шт.,

утеплювач на фользі 200 м2,

сокири великі - 5 шт.,

молотки - 5 шт.,

степлер будівельний із скобами, плоскогубці - 3 шт.,

кабель кооксіальний із напругою - 150 м.,

кава, чай та домашні смаколики

Приєднуйтесь до волонтерського руху, ми потрібні нашим! Разом сила! Картка монобанку 5375 4141 2568 4505. Картка Приватбанку 4149 6090 0685 1267. Тел. для довідок 0969800259 та 0666008307. Адреса ГО «АТО-Майдан-Кременчук» вул.Миколаївська 1-а.