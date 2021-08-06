«Готуємось до вилазки на Попаснянський напрямок та Щастя»: збирають допомогу для військових

Вчора, 5 серпня, волонтери відправили піддон на Павлопіль. Як повідомив Леонід Харченко, відправили у 72 бригаду: холодильник, пральну машинку, закарпатську мінеральну воду від заводу техвуглецю та домашню консервацію.
Список допомоги:
Приєднуйтесь до волонтерського руху, ми потрібні нашим! Разом сила! Картка монобанку 5375 4141 2568 4505. Картка Приватбанку 4149 6090 0685 1267. Тел. для довідок 0969800259 та 0666008307. Адреса ГО «АТО-Майдан-Кременчук» вул.Миколаївська 1-а.
Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).