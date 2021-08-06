У Кременчуці ТОРівці супроводжували жінку до її сина, який втрачав свідомість

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 167

До прибуття «швидкої» інспектори залишалися на місті й допомагали родині

У Кременчуці патрульні роти ТОР супроводили жінку до хворого сина. Про це інформує патрульна поліція.

Патрулюючи містом, екіпаж ТОРівців помітив авто Hyundai, яке проїхало перехрестя вулиць Троїцької та Лікаря Богаєвського на заборонний сигнал світлофора. Правоохоронці зупинили автівку, за кермом перебувала стурбована жінка. Вона розповіла поліцейським, що їй зателефонували друзі її 15-річного сина та повідомили, що хлопцю зле і він втрачає свідомість. Перебували підлітки на вулиці Республіканській.

Антон Копилов, Ігор Моргун та Олексій Курілко прийняли рішення супроводити жінку. Патрульні ввімкнули проблискові маячки та за допомогою звукових сигналів швидко доставили мати до сина. До прибуття «швидкої» інспектори залишалися на місті й допомагали.

Жінка була вдячна інспекторам за миттєву реакцію та допомогу. Поліцейські бажають хлопцю найшвидшого одужання.