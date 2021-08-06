У Кременчуці водійка в'їхала в іншу водійку і втекла з місця ДТП

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28 липня у Кременчуці водійка в'їхала в іншу водійку і втекла з місця ДТП. Про це повідомляє патрульна поліція нашого міста.

Поліцейські отримали виклик про те, що на вулиці Європейській сталася аварія без потерпілих. На місці виклику їх зустріла заявниця та розповіла, що невідома автівка в'їхала в її автомобіль. Більше ніякої інформації не було. Охоронці порядку зібрали необхідні дані та передали відділенню розшуку та опрацювання матеріалів ДТП.

Майор поліції Артем Перетятько спільно з лейтенантом поліції Тетяною Яковенко розшукали жінку, що зникла з місця події. Поліцейські склали на водійку адміністративні матеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

За інформацією поліції, з початку цього року 86 водіїв залишили місце дорожньо-транспортної події. Інспектори відділення розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розшукали 79 з них, ще 7 винуватців встановлюються.

Поліціянти попереджають: в разі, якщо ви стали учасником ДТП, залишайтеся на місці, адже залишення місця автопригоди тягне за собою відповідальність.