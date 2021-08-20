За порушення регламенту з «Кремінь-2» зняли три очки

Минулими вихідними «Кремінь-2» вдома приймав «Темп» й переміг з рахунком - 3:1. Перед грою на офіційному сайті Асоціації футболу Полтавщини було зазначено, що матч пропускає капітан команди «Кремінь-2» Артем П'ятибрат. Проте футболіста попри рішення випустили на поле й поплатися за це трьома очками, які так важко далися кременчуцькій команді.
Анонс 17 туру, 21 серпня:
Кращі бомбардири:
Гравці, які пропускають наступний матч 21 серпня:
Анонс заключного 18 туру, 24 серпня:
Турнірна таблиця
|
№
|
команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
«СТАНДАРТ» (Нові Санжари)
|
15
|
12
|
3
|
0
|
65:13
|
39
|
2
|
«ДРУЖБА» (Очеретувате)
|
15
|
9
|
5
|
1
|
25:9
|
32
|
3
|
«ЯГУАР» (Кременчук)
|
14
|
7
|
3
|
4
|
25:23
|
24
|
4
|
«АЛЬТАІР» (Бутенки)
|
14
|
7
|
3
|
4
|
27:28
|
24
|
5
|
ФК «ГІРНИК-СПОРТ-2»
|
14
|
6
|
3
|
5
|
34:27
|
21
|
6
|
«СЕМЕНІВКА» (Семенівка)
|
14
|
3
|
3
|
8
|
15:32
|
12
|
7
|
СК «ГЕОЛОГІЯ-2» (Нова Галещина)
|
14
|
2
|
5
|
7
|
15:31
|
11
|
8
|
«ТЕМП» (Градизьк)
|
14
|
1
|
4
|
9
|
11:30
|
7
|
9
|
ФК «КРЕМІНЬ-2» (Кременчук)
|
14
|
2
|
1
|
11
|
11:35
|
7