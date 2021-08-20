Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Кременчук, Спорт, Кременчуг

За порушення регламенту з «Кремінь-2» зняли три очки

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 289

 

Кременчуцька команда завоювала перемогу за довгий час й втратила її через порушення регламенту

Минулими вихідними «Кремінь-2» вдома приймав «Темп» й переміг з рахунком - 3:1. Перед грою на офіційному сайті Асоціації футболу Полтавщини було зазначено, що матч пропускає капітан команди «Кремінь-2» Артем П'ятибрат. Проте футболіста попри рішення випустили на поле й поплатися за це трьома очками, які так важко далися кременчуцькій команді. 

- За порушення регламенту змагань (за участь дискваліфікованого гравця П’ятибрата Артема у матчі 16-го туру ФК «Кремінь-2» (Кременчук) – «Темп» (Градизьк), команді ФК «Кремінь-2» зараховано технічну поразку 0:3, а команді «Темп», відповідно, технічну перемогу – 3:0, - йдеться у повідомленні асоціації. 

Анонс 17 туру, 21 серпня:

  • «Стандарт» (Нові Санжари) - «Семенівка» (Семенівка)
  • «Темп» (Градизьк) - СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
  • «Ягуар» (Кременчук) - «Альтаір» (Бутенки)
  • ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) - ФК «Кремінь-2» (Кременчук)
  • «Дружба» (Очеретувате) – команда вільна від ігор

Кращі бомбардири:

  • Роман Кунєв («Стандарт», Нові Санжари) – 17 м’ячів;
  • Роман Прутян («Гірник-Спорт-2», Горішні Плавні) – 11 м’ячів;
  • Дмитро Вергун («Стандарт», Нові Санжари) – 11 м’ячів;
  • Олександр Пилиповець («Альтаір», Бутенки) – 10 м’ячів.

Гравці, які пропускають наступний матч 21 серпня:

  • П’ятибрат Артем «Кремінь-2» 
  • Смірнов Роман «Альтаір» 
  • Самойленко Олександр «Альтаір» 
  • Швей Сергій «Стандарт»
  • Твердохліб Дмитро «Гірник-Спорт»
  • Жильченко Олександр «Геологія-2»
  • Голуб Максим «Ягуар»

Анонс заключного 18 туру, 24 серпня:

  • «Семенівка» (Семенівка) - «Ягуар» (Кременчук)
  • ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - «Дружба» (Очеретувате)
  • «Альтаір» (Бутенки) - «Темп» (Градизьк)
  • СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні)
  • «Стандарт» (Нові Санжари) – команда вільна від ігор

Турнірна таблиця

№ 

команда

І

В

Н

П

М

О

1

«СТАНДАРТ» (Нові Санжари)

15

12

3

0

65:13

39

2

«ДРУЖБА» (Очеретувате)

15

9

5

1

25:9  

32

3

«ЯГУАР» (Кременчук)

14

7

3

4

25:23

24

4

«АЛЬТАІР» (Бутенки)

14

7

3

4

27:28

24

5

ФК «ГІРНИК-СПОРТ-2»

14

6

3

5

34:27

21

6

«СЕМЕНІВКА» (Семенівка)

14

3

3

8

15:32

12

7

СК «ГЕОЛОГІЯ-2» (Нова Галещина)

14

2

5

7

15:31

11

8

«ТЕМП» (Градизьк)

14

1

4

9

11:30

7

9

ФК «КРЕМІНЬ-2» (Кременчук)

14

2

1

11

11:35

7
0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь-2
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх