За порушення регламенту з «Кремінь-2» зняли три очки

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Кременчуцька команда завоювала перемогу за довгий час й втратила її через порушення регламенту

Минулими вихідними «Кремінь-2» вдома приймав «Темп» й переміг з рахунком - 3:1. Перед грою на офіційному сайті Асоціації футболу Полтавщини було зазначено, що матч пропускає капітан команди «Кремінь-2» Артем П'ятибрат. Проте футболіста попри рішення випустили на поле й поплатися за це трьома очками, які так важко далися кременчуцькій команді.

- За порушення регламенту змагань (за участь дискваліфікованого гравця П’ятибрата Артема у матчі 16-го туру ФК «Кремінь-2» (Кременчук) – «Темп» (Градизьк), команді ФК «Кремінь-2» зараховано технічну поразку 0:3, а команді «Темп», відповідно, технічну перемогу – 3:0, - йдеться у повідомленні асоціації.

Анонс 17 туру, 21 серпня:

«Стандарт» (Нові Санжари) - «Семенівка» (Семенівка)

«Темп» (Градизьк) - СК «Геологія-2» (Нова Галещина)

«Ягуар» (Кременчук) - «Альтаір» (Бутенки)

ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) - ФК «Кремінь-2» (Кременчук)

«Дружба» (Очеретувате) – команда вільна від ігор

Кращі бомбардири:

Роман Кунєв («Стандарт», Нові Санжари) – 17 м’ячів;

Роман Прутян («Гірник-Спорт-2», Горішні Плавні) – 11 м’ячів;

Дмитро Вергун («Стандарт», Нові Санжари) – 11 м’ячів;

Олександр Пилиповець («Альтаір», Бутенки) – 10 м’ячів.

Гравці, які пропускають наступний матч 21 серпня:

П’ятибрат Артем «Кремінь-2»

Смірнов Роман «Альтаір»

Роман «Альтаір» Самойленко Олександр «Альтаір»

Швей Сергій «Стандарт»

Твердохліб Дмитро «Гірник-Спорт»

Жильченко Олександр «Геологія-2»

Голуб Максим «Ягуар»

Анонс заключного 18 туру, 24 серпня:

«Семенівка» (Семенівка) - «Ягуар» (Кременчук)

ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - «Дружба» (Очеретувате)

«Альтаір» (Бутенки) - «Темп» (Градизьк)

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні)

«Стандарт» (Нові Санжари) – команда вільна від ігор

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