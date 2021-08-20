На Полтавщині розшукують зниклих безвісти Олександра Квашу та Володимира Каюна

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 678

Чоловіків шукають вже не один рік

Лубенський районний відділ поліції розшукує двох чоловіків, які зникли безвісти.

Перший – Олександр Володимирович Кваша, 1963 року народження, уродженець Лубенського району. Відомо, що чоловік у 2012 році виїхав за кордон у відрядження до міста Конакрі (Гвінея) та з 2014 року не виходить на зв’язок з рідними.

Прикмети: зріст 172-176 см, худорлявої статури, волосся сиве з залисинами, очі блакитні, губи тонкі, іноді носив вуса, на обличчі мав родимку з правого боку під губою. Має 2 зубні протези на верхній та нижній щелепі спереду. Також мав шрам від опіку на спині з лівого боку під лопаткою. Розмовляв українською, російською, французькою та англійською мовами.

Другий – Володимир Миколайович Каюн, 1962 року народження, житель Лубенського району. Чоловік 7 листопада 2016 року близько 15.00 пішов зі свого постійного місця проживання та до цього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 55 років, зріст близько 170 см, середньої статури, волосся коротке русяве, обличчя кругле, очі блакитні, ніс прямий, губи тонкі, має шрам на лівому зап’ясті після перелому.

Якщо вам відома інформація про вказаних чоловіків, що допоможе пришвидшити їх розшук, повідомте її до Лубенського районного відділу поліції за телефонами: (05361)73-628, 095-207-69-55, 096-267-08-12 або 102.