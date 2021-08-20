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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині троє дітей потрапили до лікарень з опіками

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 196

Стан їхнього здоров’я – середньої тяжкості

19 серпня на Полтавщині ушпиталили трьох дітей з опіками. Про це інформує департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.

О 12.30 до хірургічного відділення Хорольської міської лікарні з термічними опіками ІІ ступеня госпіталізували двох дітей з села Бурбине Кременчуцького району. Опіки вони отримали через необережне поводження з легкозаймистими речовинами. Стан здоров’я дітей – середньої тяжкості.
О 21.00 до приймального відділення Кобеляцької міської лікарні з діагнозом «термічні опіки VI-го ступеня» доправили місцеву дитину, яка обпеклася окропом. Стан її здоров’я – середньої тяжкості.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: опіки діти
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