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Надзвичайні новини

Біля ліцею №17 затримали чоловіка, який скоїв тяжкий злочин у Кременчуці

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 334

 

Затриманий перебував у розшуку

20 серпня біля Кременчуцького ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у розшуку.

Як повідомив Кременчуцький відділ поліції, його підозрюють у скоєнні тяжкого злочину на території Кременчука.

У Кременчуці затримали осіб, причетних до тяжкого злочину у Києві
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug
Теги: затримання ліцей
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