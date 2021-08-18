Борець Жан Беленюк отримав зброю та звання старшого лейтенанта

Сьогодні, 12:55 Переглядів: 446

Також нагороди отримали спортсмени з Полтавщини та їх тренери

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українськими спортсменами - переможцями та призерами XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо та їх тренерами. Спортсменів привітали з успішним виступом на іграх, де вони здобули 19 нагород.

Серед інших спортсменів за досягнення високих спортивних результатів на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх в місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України нагородили й представників Полтавщини, а саме:

Беленюка Жана , чемпіона з греко-римської боротьби, нагородити орденом «За заслуги» І ступеня;

, чемпіона з греко-римської боротьби, нагородити орденом «За заслуги» І ступеня; Хижняка Олександра , срібного призера з боксу, нагородити орденом «За заслуги» І ступеня;

Лузан Людмилу, срібну та бронзову призерку з веслування на каное, нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Також Жан Беленюк отримав чергове військове звання «старший лейтенант» і заохочувальну відзнаку Міністерства оборони «Вогнепальна зброя». Золотого медаліста привітав міністр оборони України Андрій Таран у вівторок, 17 серпня, під час урочистого зібрання олімпійських чемпіонів. У відомстві також нагадали, що старший лейтенант Жан Беленюк виступає у боротьбі греко-римського стилю, він став єдиним українським спортсменом, кому підкорилася найвища нагорода під час XXXІІ літніх Олімпійських ігор у Токіо.