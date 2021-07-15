Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети

Именно она отличает вас от конкурентов и позволяет привлекать и удерживать клиентов. Причем репутация важна как в реальном, так и виртуальном мире, но мало кто задумывается об этом. Даже один или два отрицательных отзыва в интернете могут привести к потере имиджа компании в целом. Негативная онлайн-репутация может привести к множеству проблем, включая снижение дохода или недостаток клиентов. Поэтому представителям бизнеса стоит серьезнее отнестись к современным реалиям нашего мира.

Между двумя понятиями “управление репутацией в интернете” и “управлением своим заработком” можно поставить знак равно. Поэтому сегодня поговорим, что это такое и какие есть способы управления репутацией.

Задача управления репутацией в интернете – сделать так, чтобы о клиенте не было ни одного негативного материала на первых двух страницах поисковой системы Google. Обычно к таким услугам прибегают компании, которые столкнулись с негативными отзывами или недостоверной информацией о себе.

Методы управления репутацией в сети

1) Метод первый – скрытый маркетинг (Hidden Marketing или HM).

Скрытый маркетинг – это завуалированная реклама. Она подается так, что пользователь не подозревает, что ему что-то рекламируют. Вы спросите, как это работает?

Для более наглядного примера возьмем компанию по производству дизайнерской мебели. Создается форум или на уже существующем форуме для дизайнеров интерьеров специальный агент интересуется, где заказать оригинальный дизайнерский диван. К вопросу подключается другой заинтересованный пользователь, третий агент беседы информирует, что известные фабрики не производят таких моделей. Четвёртый участник форума вскользь упоминает компанию, которая делает шикарные дизайнерские диваны. В итоге на форуме работают четыре специальных агента, которые и продвигают услуги компании, а вы, сами того не зная, формируете положительное мнение о данной организации.

Такой метод, несомненно, обладает большим количеством преимуществ. Узнаваемость вашего товара или услуги, повышение доверия со стороны пользователей интернета, и самое приятное – небольшая цена за такие услуги. Однако, несмотря на все плюсы, есть и недостаток скрытого маркетинга. Очень сложно оценить эффективность данного метода, насколько полезен он был компании в том или ином случае.

2) Второй метод – управление репутацией в интернете (Online Reputation Management или ORM).

Online Reputation Management позволяет управлять репутацией во всем интернете, включая поисковые и рекомендательные системы, форумы, социальные сети и даже СМИ.

Такой комплекс услуг подходит медийным личностям, например, чиновникам, артистам и многим крупным компаниям. Специальные сервисы мониторят различные сайты и находят негативные отзывы компании, бренда или продукта. После того, как отрицательные реакции были найдены, агенты ищут решение проблем.

Например, клиенту, оставившему негативный отзыв, можно заново безвозмездно предложить ту или иную услугу, и в случае успешного исхода попросить удалить свой негативный отзыв. Есть и другие способы возобновить репутацию компании, многим клиентам предлагают скидки, бонусы или поощрения.

ORM помогает эффективно отрабатывать негатив по отношению к бренду, компании, товару или услуге и увеличить число положительных отзывов, тем самым повышая лояльность к бренду.

3) Третий способ – управление репутацией в поисковой выдаче (Search Engine Reputation Management или SERM).

Что же такое SERM? Эта услуга набирает все большую популярность, поскольку речь идет об имидже бренда. А репутация компании – вещь достаточно хрупкая. Данный метод помогает корректировать репутацию и завоевывать доверие клиентов.

Простым языком, анализируются отзывы о компании в поисковых системах, например, Google. Так как пользователи редко заходят дальше первых страниц в поисковой выдаче, технологии SERM прорабатывают именно их. Сервисы с позитивными комментариями поднимаются, а с негативными вытесняются.

Очень часто, сомневаясь в каком-то выборе, мы прибегаем к помощи интернета, полагая, что именно там нам подскажут правдивую информацию. Какая марка машины лучше и надежнее? Где и как весело провести свой выходной? Где найти недорогую мебель? И так далее. В поиске ответов на эти вопросы современные люди зачастую ориентируются на отзывы и мнение других людей.

У метода SERM есть свои преимущества. Во-первых, это положительное влияние на репутацию компании, а, проработав негативные отзывы, можно поднять уровень продаж. Ну и не нужно тратить много денежных средств на рекламу в СМИ, так как бесплатные положительные отзывы других людей будут выполнять те же функции.

Управление репутацией в сети должно быть комплексным. Используйте максимальное количество способов взаимодействия и влияния на целевую аудиторию, чтобы получить ожидаемый эффект.

Репутацией своей компании или бренда нужно заниматься на постоянной основе, а не только в экстренных ситуациях, когда негатив уже сформирован. В современном мире репутация стоит в одном ряду с ценами и качеством товара или услуги, и является первостепенным фактором при принятии решения о покупке или выборе услуги.