На Полтавщині вантажівка врізалася у відбійник, а потім – в іншу вантажівку

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17 серпня о 21.20 на 34 км автодороги Київ-Харків 59-річний водій вантажівки DAF врізався у відбійник, а потім – у вантажівку MAN під керуванням 42-річного чоловіка. Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області, аварія трапилася поблизу села Лобачі.

Унаслідок ДТП водій автомобіля DAF з тілесними ушкодженнями госпіталізований до лікарні.

За цим фактом вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.