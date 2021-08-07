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Один удар вирішив долю олімпійського золота: «полтавський танк» завоював срібло Олімпіади

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 378

 

Полтавський боксер Олександр Хижняк лідирував усі три раунди

Український боксер Олександр Хижняк, який виступає у ваговій категорії до 75 кг, поступився у фіналі бразильцю Еберу Соузі, відтак поповнює свою колекцію та скарбничку України сріблом Олімпійських ігор у Токіо-2020.

Перші два раунди вирішального поєдинку проти боксера з Бразилії Еберта Соузи полтавець впевнено перемагав та на останніх хвилинах третього раунду все ж пропустив удар суперника, який вирішив долю бою.

 

Попри те, що Олександра Хижняк зупинився за крок, щоб до своїх світових та континентальних титулів додати ще й олімпійське золото, віцечемпіон Олімпійських ігор в Токіо має сильний характер та налаштований таки здійснити свою мрію вже за три роки у столиці Франції.

- Дуже хотілося перемогти. І зараз важко прокоментувати фінальний поєдинок. Напевне, ще потрібно ще попрацювати, щоб заслужити золоту медаль. Буду продовжувати підготовку, попереду Париж, - поділився полтавський боксер. - Олімпійські ігри важко порівняти з іншими змаганнями. Тут всі супротивники дуже сильні. І перший суперник і останній – їх важко порівнювати. Але це дійсно високопрофесійні спортсмени. Я вже боксував з бразильцем і перемагав його. Сподіваюсь, в майбутньому ми зустрінемось знов і я його переможу.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Олімпійські ігри Олександр Хижняк
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