Один удар вирішив долю олімпійського золота: «полтавський танк» завоював срібло Олімпіади

Український боксер Олександр Хижняк, який виступає у ваговій категорії до 75 кг, поступився у фіналі бразильцю Еберу Соузі, відтак поповнює свою колекцію та скарбничку України сріблом Олімпійських ігор у Токіо-2020.
Перші два раунди вирішального поєдинку проти боксера з Бразилії Еберта Соузи полтавець впевнено перемагав та на останніх хвилинах третього раунду все ж пропустив удар суперника, який вирішив долю бою.
Попри те, що Олександра Хижняк зупинився за крок, щоб до своїх світових та континентальних титулів додати ще й олімпійське золото, віцечемпіон Олімпійських ігор в Токіо має сильний характер та налаштований таки здійснити свою мрію вже за три роки у столиці Франції.