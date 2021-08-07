Спиртзавод на Полтавщині приватизували - об’єкт на аукціон виносили тричі.

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Завершився процес приватизації Вишняківського спиртового заводу держпідприємства «Укрспирт». Об’єкт на аукціон виносили тричі. Третій став успішним. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

За активи підприємства змагалися троє учасників. Ціна зросла майже вчетверо – зі стартових 21 176 878 грн до кінцевих 83 600 000 грн. Переможець аукціону – ТОВ «Віденський млин». 4 серпня акт приймання-передачі об’єкта підписали в.о. начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях Дмитро Михайленко й директор ТОВ «Віденський млин» Ірина Лимар. Це стало завершальною стадією процедури приватизації.

Підприємство перерахувало до державного бюджету 100 мільйонів 320 тисяч гривень з урахуванням ПДВ.

Ціна активу стала найбільшою ціною приватизації об’єкта за всю історію Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.

- Наразі це найдорожчий об’єкт малої приватизації на Полтавщині. Переможець аукціону отримав у власність У його власність перейшли будівлі та споруди загальною площею 9357,8 кв. м – виробничі корпуси, матеріальні склади, адмінбудівлі, цехи, майстерні – більше 30 об’єктів нерухомого майна, а також понад 500 одиниць устаткування й кілька транспортних засобів. Крім цього об’єкта, в області є низка непродуктивних активів, в які можна вдихнути нове життя. Один із масштабних – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Євген Греков.