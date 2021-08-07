Черговий крок на захист домашніх улюбленців: в Україні заборонили жебракування з тваринами

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 200

6 серпня Президент підписав Закон, спрямований на посилення захисту тварин. Про це повідомляє офіційний веб-портал Верховної Ради України. Так, документ забороняє:

Жебракування з тваринами.

Утримувати тварин особам, котрі притягувалися до адміністративної чи уголовної відповідальності за жорсоке поводження з тваринами.

Залишати тварину зачиненою в приміщенні, температура повітря в якому становить більше +20˚С та менше +5˚С.

Залучати до роботи хворих та травмованих тварин а також тих, що знаходяться на останньому триместрі вагітності. Також забороняється використовувати для роботи спорядження, яке може травмувати тварину.

Використовувати домашніх тварин у якості призів, подарунків або премій.

Знущатися над тваринами та вбивати їх.

Замуровувати тварин у підвальних приміщеннях.

Прив'язувати та залишати під впливом прямих сонячних променів без можливості сховатися в укриття, якщо температура повітря більша за +20˚С та менша за 0˚С.

Залишати домашню тварину прив'язаною в громадських місцях (у тому числі на зупинках транспорту та біля супермаркетів).

Примушувати прив'язану тварину бігти за мототранспортом.

Натомість, Закон зобов'язує забезпечити домашнього улюбленця повідцем для вигулу (це стосується не тільки собак, а й інших домашніх тварин) та нашийником з ідентифікаційними позначками. Собак, включених до Переліку особливо небезпечних порід, затвердженого Верховною Радою, треба забезпечити також намордником.

Разом з цим Закон передбачає підвищення відповідальності за неналежне утримання домашніх тварин. Приміром, штраф за неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці може сягати 11 470 - 22 940 гривень. А жорстоке поводження з твариною карається обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Осіб, які знущалися над твариною з метою створення медійного контенту, що пропагує подібне насилля, запроторять за грати на 5-8 років.