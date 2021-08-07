Черговий крок на захист домашніх улюбленців: в Україні заборонили жебракування з тваринами

Разом з цим посилили відповідальність за порушення правил утримання тварин
6 серпня Президент підписав Закон, спрямований на посилення захисту тварин. Про це повідомляє офіційний веб-портал Верховної Ради України. Так, документ забороняє:
- Жебракування з тваринами.
- Утримувати тварин особам, котрі притягувалися до адміністративної чи уголовної відповідальності за жорсоке поводження з тваринами.
- Залишати тварину зачиненою в приміщенні, температура повітря в якому становить більше +20˚С та менше +5˚С.
- Залучати до роботи хворих та травмованих тварин а також тих, що знаходяться на останньому триместрі вагітності. Також забороняється використовувати для роботи спорядження, яке може травмувати тварину.
- Використовувати домашніх тварин у якості призів, подарунків або премій.
- Знущатися над тваринами та вбивати їх.
- Замуровувати тварин у підвальних приміщеннях.
- Прив'язувати та залишати під впливом прямих сонячних променів без можливості сховатися в укриття, якщо температура повітря більша за +20˚С та менша за 0˚С.
- Залишати домашню тварину прив'язаною в громадських місцях (у тому числі на зупинках транспорту та біля супермаркетів).
- Примушувати прив'язану тварину бігти за мототранспортом.
Натомість, Закон зобов'язує забезпечити домашнього улюбленця повідцем для вигулу (це стосується не тільки собак, а й інших домашніх тварин) та нашийником з ідентифікаційними позначками. Собак, включених до Переліку особливо небезпечних порід, затвердженого Верховною Радою, треба забезпечити також намордником.
Разом з цим Закон передбачає підвищення відповідальності за неналежне утримання домашніх тварин. Приміром, штраф за неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці може сягати 11 470 - 22 940 гривень. А жорстоке поводження з твариною карається обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Осіб, які знущалися над твариною з метою створення медійного контенту, що пропагує подібне насилля, запроторять за грати на 5-8 років.