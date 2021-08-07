Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Кременчук, Україна, Світ

Черговий крок на захист домашніх улюбленців: в Україні заборонили жебракування з тваринами

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 200

 

Разом з цим посилили відповідальність за порушення правил утримання тварин

6 серпня Президент підписав Закон, спрямований на посилення захисту тварин. Про це повідомляє офіційний веб-портал Верховної Ради України. Так, документ забороняє:

  • Жебракування з тваринами.
  • Утримувати тварин особам, котрі притягувалися до адміністративної чи уголовної відповідальності за жорсоке поводження з тваринами.
  • Залишати тварину зачиненою в приміщенні, температура повітря в якому становить більше +20˚С та менше +5˚С.
  • Залучати до роботи хворих та травмованих тварин а також тих, що знаходяться на останньому триместрі вагітності. Також забороняється використовувати для роботи спорядження, яке може травмувати тварину.
  • Використовувати домашніх тварин у якості призів, подарунків або премій.
  • Знущатися над тваринами та вбивати їх.
  • Замуровувати тварин у підвальних приміщеннях.
  • Прив'язувати та залишати під впливом прямих сонячних променів без можливості сховатися в укриття, якщо температура повітря більша за +20˚С та менша за 0˚С.
  • Залишати домашню тварину прив'язаною в громадських місцях (у тому числі на зупинках транспорту та біля супермаркетів).
  • Примушувати прив'язану тварину бігти за мототранспортом.

Натомість, Закон зобов'язує забезпечити домашнього улюбленця повідцем для вигулу (це стосується не тільки собак, а й інших домашніх тварин) та нашийником з ідентифікаційними позначками. Собак, включених до Переліку особливо небезпечних порід, затвердженого Верховною Радою, треба забезпечити також намордником.

Разом з цим Закон передбачає підвищення відповідальності за неналежне утримання домашніх тварин. Приміром, штраф за неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці може сягати 11 470 - 22 940 гривень. А жорстоке поводження з твариною карається обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Осіб, які знущалися над твариною з метою створення медійного контенту, що пропагує подібне насилля, запроторять за грати на 5-8 років.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: домашні тварини жебракування захист тварин
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх