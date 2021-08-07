Нетверезий водій протаранив шлагбаум Кременчуцького НПЗ: Драгер показав 1,9 проміле

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Чоловік намагався залишити місце пригоди, але охоронці заводу затримали його біля села Омельник

7 серпня близько 01.00 поліцейські отримали повідомлення про ДТП на вулиці Свіштовській.

Водій автомобіля Ford не обрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на електронний шлагбаум Нафтопереробного заводу. Після наїзду чоловік залишив місце пригоди, але охоронці підприємства наздогнали винуватця неподалік від села Омельник.

Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, наявність якого підтвердив лікар. Алкотестер Драгер показав 1,9 проміле алкоголю, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму.

Інспектори склали на горе-водія адміністративні матеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.