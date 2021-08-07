Якість води на Сухому Кагамлику погіршилася, на Центральному пляжі ще тримається в нормі

Якість води на кременчуцьких пляжах знову погіршилася, а тимчасове покращення, яке фіксувалося 30 липня, виявилося короткочасним.
Кременчуцький відокремлений підрозділ державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що за результатами дослідження від 6 серпня показники мікробіологічної забрудненості річкової води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:
Санлікарі рекомендують обмежити купання на Центральному пляжі, а також закликають не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все для купання.