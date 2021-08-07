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Якість води на Сухому Кагамлику погіршилася, на Центральному пляжі ще тримається в нормі

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 222

 

Проте показники відповідають вимогам лише на початку Центрального пляжу

Якість води на кременчуцьких пляжах знову погіршилася, а тимчасове покращення, яке фіксувалося 30 липня, виявилося короткочасним.

Кременчуцький відокремлений підрозділ державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що за результатами дослідження від 6 серпня показники мікробіологічної забрудненості річкової води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

  • р. Сухий Кагамлик, пляж в районі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» – початок пляжу 6 200, кінець пляжу 6 200 (допустиме значення – 5 000);
  • р. Дніпро, Центральний пляж – індекс лактозо-позитивної кишкової палички на початку пляжу становить 6 200, у кінці пляжу 70 000 (допустиме значення – 10 000).

Санлікарі рекомендують обмежити купання на Центральному пляжі, а також закликають не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все для купання.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: якість води вода забрудненість пляжі Сухий Кагамлик Дніпро
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