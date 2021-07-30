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Кременчук

Нарешті можна купатися: вода на пляжах Кременчука відповідає нормам

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 227

 

Індекс ЛКП у воді не перевищує допустимих показників

Згідно результатів санітарно-мікробіологічного дослідження від 30 липня показники мікробіологічної забрудненості води на пляжах Кременчука відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Про це інформує Кременчуцький відокремлений підрозділ Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Індекс ЛКП становить:

  • р. Дніпро,  центральний пляж: початок пляжу 2 300, кінець пляжу 2 300, (допустиме значення -10 000).
  • р. Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький»: початок пляжу  1 300, кінець пляжу 1 300, (допустиме значення – 5 000). 
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вода забрудненість пляжі
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