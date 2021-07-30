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Кременчук, Афіша

31 липня краєзнавець Євген Бергер покаже загадкові місця Крюкова

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 286

 

Захід безкоштовний

У суботу, 31 липня, у Крюкові відбудеться екскурсія з краєзнавцем та філософом Євгеном Бергером. 

Екскурсія запланована від пам'ятника матросам до Крюківського парку. Початок о 17.00. 

Прогулянка відбудеться в рамках фестивалю Krukiv Park Fest.

Кременчужан запрошують на «Krukiv Park Fest»
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Автор: Альона Душенко
Теги: Євген Бергер екскурсія
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