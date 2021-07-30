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На Богаєвського «пом'якшили» новозведений пішохідний перехід, який декілька днів «карав» ходову автівок

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 231

Наразі його цілком можливо спокійно переїхати

На Богаєвського «пом'якшили» новозведений пішохідний перехід, який декілька днів «карав» ходову автівок. Те, що його наразі можливо нормально переїхати, «ТелеграфЪ» впевнився на власні очі. 

Кілька днів тому автомобілісти «Drive Help KremenЪ» у чаті почали скаржитися на те, що від піднятого переходу відчуття, ніби перескакуєш бордюр посеред дороги. До діалогу приєднався віцемер з комунальних питань Іван Москалик, і пообіцяв провести перевірку.

 

Наступного дня під'їзди до переходу підняли, вони стали менш жорсткими. Тепер на швидкості 40 км/год (як вказано на знаку) цілком можливо проїхати. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: пішохідний перехід дороги ремонт
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