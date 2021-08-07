Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Кременчук

Амброзія в Кременчуці: комунальники програють у нерівній боротьбі

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 381

 

Рослина захопила парки, сквери та прибудинкові території
Фото: Тамара Зінченко

Алергіки з острахом чекають на серпень-вересень, адже саме в ці місяці відбувається цвітіння амброзії, котра вважається одним з найнебезпечніших алергенів в Україні.

За інформацією «Благоустрою Кременчука», станом на 6 серпня працівники підприємства виконали роботи зі знищення амброзії на загальній площі 59 гектарів. Усього з 1 червня по 6 серпня 2021 року в парках, скверах та зелених зонах покосили карантинну та іншу рослиннісь на площі 443,33 гектари. Роботи проводилися згідно Програми з виявлення, локалізації та ліквідації карантинних бур’янів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої міською владою Кременчука.

Прогулявшись зеленими зонами міста, «ТелеграфЪ» помітив справжні хащі небезпечного для здоров'я бур'яну не тільки у дворах, а й в парках Кременчука. Вочевидь, комунальники в черговий раз програють у нерівній боротьбі з рослинами.

Кущ амброзії зазвичай виростає 60-149 сантиметрів заввишки, а окремі екзампляри можуть сягати і двох метрів. Рослина дуже невибаглива, вона чудово почувається на будь-якому ґрунті та повністю її викоренити неможливо. Пилок амброзії дуже дрібний і може розноситися вітром на багато кілометрів від рослини.

Прояви алергії на амброзію:

  • сильний нежить;
  • закладеність носу;
  • почервоніння очей;
  • свербіння в очах;
  • сльозотечіння;
  • першіння в горлі;
  • сухий кашель;
  • свербіння шкіри.

При тривалому впливі алергенів амброзії у чутливої особи можуть розвиватися:

  • частий головний біль, напади мігрені;
  • дратівливість, погіршення сну та психоемоційного стану, депресія;
  • втрата смакових та нюхових відчуттів;
  • закладеність вух;
  • бронхіальна астма.

Що робити?

  • Слідкувати за календарем цвітіння рослин-алергенів та у дні посиленого пилкування не відчиняти вікна та зменшити час перебування на вулиці. Найбільш активно пилок виділяється з 5 по 9 годину ранку, тому в цей час краще не виходити. Бажано не покидати закритих приміщень у вітряні дні;
  • Часто робити вдома вологе прибирання;
  • У період цвітіння рослини-алергену після перебування на вулиці треба перевдягнутися, прийняти душ, помити голову. Вуличний одяг бажано попрати та висушити у приміщенні, щоб на нього не осідав пилок;
  • За призначенням лікаря приймати антигістамінні та інші протиалергічні препарати для полегшення симптомів.
3
Автор: Тамара Зінченко Фото: Тамара Зінченко
Теги: амброзія алергія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх