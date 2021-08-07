Амброзія в Кременчуці: комунальники програють у нерівній боротьбі

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 381









Фото: Тамара Зінченко

Алергіки з острахом чекають на серпень-вересень, адже саме в ці місяці відбувається цвітіння амброзії, котра вважається одним з найнебезпечніших алергенів в Україні.

За інформацією «Благоустрою Кременчука», станом на 6 серпня працівники підприємства виконали роботи зі знищення амброзії на загальній площі 59 гектарів. Усього з 1 червня по 6 серпня 2021 року в парках, скверах та зелених зонах покосили карантинну та іншу рослиннісь на площі 443,33 гектари. Роботи проводилися згідно Програми з виявлення, локалізації та ліквідації карантинних бур’янів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої міською владою Кременчука.

Прогулявшись зеленими зонами міста, «ТелеграфЪ» помітив справжні хащі небезпечного для здоров'я бур'яну не тільки у дворах, а й в парках Кременчука. Вочевидь, комунальники в черговий раз програють у нерівній боротьбі з рослинами.

Кущ амброзії зазвичай виростає 60-149 сантиметрів заввишки, а окремі екзампляри можуть сягати і двох метрів. Рослина дуже невибаглива, вона чудово почувається на будь-якому ґрунті та повністю її викоренити неможливо. Пилок амброзії дуже дрібний і може розноситися вітром на багато кілометрів від рослини.

Прояви алергії на амброзію:

сильний нежить;

закладеність носу;

почервоніння очей;

свербіння в очах;

сльозотечіння;

першіння в горлі;

сухий кашель;

свербіння шкіри.

При тривалому впливі алергенів амброзії у чутливої особи можуть розвиватися:

частий головний біль, напади мігрені;

дратівливість, погіршення сну та психоемоційного стану, депресія;

втрата смакових та нюхових відчуттів;

закладеність вух;

бронхіальна астма.

Що робити?