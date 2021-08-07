В Кременчуці горіло сміття: протягом 12 годин рятувальники ліквідували дві пожежі

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Обидва випадки сталися в Автозаводському районі.

За інформацією Кременчуцького міськрайонного ГУ ДСНС, рятувальники протягом 12 годин ліквідували дві пожежі в Автозаводському районі Кременчука. В обох випадках горіло сміття.

Перша пожежа сталася 6 серпня: на номер «101» зателефонували о 19.46. Полум’я охопило 50 м² захаращеної сміттям території на провулку Галузевий район біля будинку 24. О 21.21 пожежу ліквідували.

Аналогична подія трапилася 7 серпня о 05.43 по вулиці Кооперативній 2а, тут горіло сміття на площі 30 м². О 05.53 полум’я локалізували, а о 06.23 повністю ліквідували.

На щастя, у вогні ніхто не постраждав.

Причини загоряння наразі з’ясовуються, працюють слідчо-оперативні групи Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області.

Працівники ДСНС нагадують, що підпал сміття може призвести до катастрофічних наслідків, особливо в літню спеку, і закликає громадян негайно телефонувати на номер «101» у вазі виявлення пожежі.