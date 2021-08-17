Майже 4 тисячі дітей з малозабезпечених родин Полтавщини отримають по 2000 гривень

Кожен школяр з багатодітної малозабезпеченої родини отримає матеріальну допомогу з нагоди нового навчального року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 року №803. Про таке повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.
На Полтавщині 3946 дітей від 6 до 18 років отримають по 2000 гривень, аби вчасно підготуватися до школи. Загальна сума становить 7 мільйонів 892 тисячі гривень. Кошти виплачуватимуть органи соцзахисту, і ніяких додаткових заяв або документів для цього подавати не треба.
Виплата буде проведена на рахунки одержувачів, відкриті в банківських установах, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» у третій декаді серпня.