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Кременчук, Полтавщина

Майже 4 тисячі дітей з малозабезпечених родин Полтавщини отримають по 2000 гривень

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 228

 

Щоб отримати гроші, не треба нікуди звертатися: органи соцзахисту виплатять кошти найближчим часом

Кожен школяр з багатодітної малозабезпеченої родини отримає матеріальну допомогу з нагоди нового навчального року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 року №803. Про таке повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

На Полтавщині 3946 дітей від 6 до 18 років отримають по 2000 гривень, аби вчасно підготуватися до школи. Загальна сума становить 7 мільйонів 892 тисячі гривень. Кошти виплачуватимуть органи соцзахисту, і ніяких додаткових заяв або документів для цього подавати не треба.

Виплата буде проведена на рахунки одержувачів, відкриті в банківських установах, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» у третій декаді серпня.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: матеріальна допомога школи навчальний рік
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