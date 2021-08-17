В кого з кременчужан відключать світло 18 серпня: адреси

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«‎Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові ввідключення електроенергії в Кременчуці 18 серпня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.



З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Кавказька;

вул. Соломії Крушельницької;

вул. Тимірязєва;

вул. Гірська;

вул. Єсєніна;

вул. Костянтина Острозького;

вул. Новобудівельна;

вул. Заводська;

вул. Чечелівська;

вул. Приходька, 1а, 2-14 (парні);

пров. Літературний, 3;

пров. Єсєніна;

пров. Чечелівський;

пров. Одеський;

пр. Петька;

пр. Корабліної;

пр. Турубари;

пр. Одеський.

З 6.00 до 19.00 відключать світло за адресами: