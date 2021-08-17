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В кого з кременчужан відключать світло 18 серпня: адреси

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 406

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

«‎Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові ввідключення електроенергії в Кременчуці 18 серпня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Кавказька;
  • вул. Соломії Крушельницької;
  • вул. Тимірязєва;
  • вул. Гірська;
  • вул. Єсєніна;
  • вул. Костянтина Острозького;
  • вул. Новобудівельна;
  • вул. Заводська;
  • вул. Чечелівська;
  • вул. Приходька, 1а, 2-14 (парні);
  • пров. Літературний, 3;
  • пров. Єсєніна;
  • пров. Чечелівський;
  • пров. Одеський;
  • пр. Петька;
  • пр. Корабліної;
  • пр. Турубари;
  • пр. Одеський.

З 6.00 до 19.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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