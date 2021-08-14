«У Кременчуці ми реалізували всі необхідні тренування»: головний тренер молодіжної збірної України

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 385

Головний тренер збірних України U20 і U18 Олександр Бобкін підбив підсумки навчально-тренувальних зборів молодіжної команди в Кременчуку, а також поділився подальшими планами щодо роботи з юними хокеїстами перед початком нового сезону 2021/2022. Про міжнародний турнір у Броварах і серпневі збори U20 – читайте в інтерв’ю з пресслужбою Федерації хокею України.

- Які враження залишились після зборів U20? Чи все вдалось реалізувати задумане?

Усе, що ми планували зробити, – зробили. Ще раз хочу подякувати Федерації за допомогу в організації та проведенні навчально-тренувального процесу. У Кременчуку ми реалізували всі необхідні тренування, перевірили гравців і комбінації, які хотіли. Це головне.

- Ви вперше працювали з Дмитром Панцирєвим як із асистентом головного тренера. Чи задоволені Ви його роботою?

Мої очікування щодо цього спеціаліста були повністю виправдані. Із ним познайомились самі хокеїсти, інші члени тренерського штабу. Усі функції в команді, які були делеговані Дмитру, він виконав. Так що сподіваюсь, що ми знайшли однодумця, який допоможе нам досягнути всіх необхідних цілей.

- Чи задоволені умовами для тренувань у Кременчуці?

Окрема подяка Кременчуку, що став домашньою базою для наших зборів, адже на момент проведення тренувального табору не було багато локацій, які б підійшли нам для роботи. Ми займались у зручний для нас час на льодовій арені, нам надали тренажерну залу, легкоатлетичний стадіон для розминок і заминок. Усе, що ми просили, – усе було. Дуже задоволені рівнем проведення зборів.

- Попереду – ще одні збори U20, але вже в Броварах. Чи сильно відрізнятиметься склад гравців від того, що був у Кременчуці?

Ми в Кременчуку проглядали п'ять ланок, тобто працювали в режимі з 28 хокеїстами. З наступних зборів ми будемо залучати по 25 гравців – 22 польові та 3 воротарі. Склад буде схожим із тим, що був у Кременчуку. Однак ще дуже очікуємо приїзду Олександра Плахотніка, Арсена Палійчука та Олександра Шаповалова. Вони з особистих причин пропустили збори в липні, тож доєднаються на прийдешніх. «Кістяк» команди вже визначено, із 22-го серпня розпочинаємо працювати.

- На що буде зроблено акцент під час підготовки в Броварах?

У нас попереду міжнародний турнір. Приїдуть дві закордонні команди. Одна збірна буде з вищого дивізіону, ніж ми, інша – U18, але грає в еліті. Думаю, рівень суперників буде доволі високим. У нас буде три тренувальні дні, у які проводитимемо матчі. Тож перевіримо всі комбінації, схеми та закріпимо їх під час ігрової практики.

Усі збірні готуються в літній період – це нормальна практика. У кінці липня – на початку серпня всі юнацькі та молодіжні команди починають підготовку до нового сезону. Якщо подивитись інформацію в мережі Інтернет щодо інших закордонних збірних, то вони вже проводили товариські матчі. Усі готуються, і збірна України – не виняток. Також не варто забувати, що в серпні є офіційна міжнародна пауза від Міжнародної федерації хокею (IIHF). Нею так само багато-хто користується і готує збірні, проводить контрольні матчі. Не маю сумнівів щодо готовності наших опонентів.