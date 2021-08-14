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Надзвичайні новини

У Кременчуці виявили водія маршрутки, який був п'яним та у розшуку

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 315

 

Патрульні склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали та передали його слідчим

У розшуку та з ознаками алкогольного сп'яніння — саме такого водія маршрутного транспортного засобу виявили інспектори відділу безпеки дорожнього руху. Так, вчора, 13 серпня, на вулиці Вадима Пугачова патрульні зупинили маршрутний транспортний засіб одного з перевізників міста, керманич якого порушив вимоги Закону України "Про автомобільний транспорт".

Під час спілкування з 36-річним чоловіком, охоронці порядку помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, але пройти огляд на стан сп'яніння останній категорично відмовився.

Крім того, поліцейські з’ясували, що водій перебуває в активному розшуку через ймовірну причетність до кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) ККУ.

Патрульні склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали та передали його слідчим.

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Автор: Альона Душенко
Теги: маршрутка
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