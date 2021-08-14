Мешканці Крюкова прохають більше «гранатових красенів»

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 819

Також прохають продовжити маршрут тролейбусів, проте не все так однозначно

Мешканці правобережжя Кременчука прохають збільшити кількість тролейбусів на маршруті №26А, який курсує з Молодіжного до Крюкова. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив міський голова Віталій Малецький.

- Дуже прохають по маршруту №9 збільшити кількість тролейбусів №26. Говорять, що маршрутки є, і брудні, і відношення не гарне від водіїв... Мешканці прохають продовжити маршрут до Розвилки, але то не наша територія... , - звернувся міський голова Кременчука.

Мер додав, що мешканці правобережжя жаліються, що довго доводиться чекати транспорт зранку, іноді 15-20 хв.