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Кременчук

Мешканці Крюкова прохають більше «гранатових красенів»

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 819

 

Також прохають продовжити маршрут тролейбусів, проте не все так однозначно 

Мешканці правобережжя Кременчука прохають збільшити кількість тролейбусів на маршруті №26А, який курсує з Молодіжного до Крюкова. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив міський голова Віталій Малецький.

- Дуже прохають по маршруту №9 збільшити кількість тролейбусів №26. Говорять, що маршрутки є, і брудні, і відношення не гарне від водіїв... Мешканці прохають продовжити маршрут до Розвилки, але то не наша територія..., - звернувся міський голова Кременчука. 
Мер додав, що мешканці правобережжя жаліються, що довго доводиться чекати транспорт зранку, іноді 15-20 хв. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт
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