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Сервісні центри МВС радять водіям проходити експертний огляд

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 700

Огляд необхідний перед укладанням договорів

Перереєстрація транспортного засобу, обмін чи видача посвідчення водія не завжди закінчується врученням номерного знаку, свідоцтва про реєстрацію чи нового посвідчення водія. В окремих випадках працівники сервісного центру МВС змушені викликати слідчо-оперативну групу. Про це нагадує керівник кременчуцького сервісного центру МВС Микола Васюта.

Трохи статистики: у першому півріччі цього року у Полтавській області адміністратори сервісних центрів МВС виявили 7 підробних документів:

  • 5 свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів
  • 2 посвідчень водія

А також під час перевірки документів, виявили особу, що значилась у розшукових реєстрах.

Фахівці експертної служби МВС за цей же період виявили 39 транспортних засобів, номерні позначення агрегатів яких змінені, або містили ознаки підробки.

- Наша порада залишається незмінною – перед укладанням договору купівлі-продажу, який у сервісних центрах МВС є безкоштовним, варто пройти експертний огляд! - додають спеціалісти сервісних центрів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: МВС сервісний центр
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