Сервісні центри МВС радять водіям проходити експертний огляд

Огляд необхідний перед укладанням договорів
Перереєстрація транспортного засобу, обмін чи видача посвідчення водія не завжди закінчується врученням номерного знаку, свідоцтва про реєстрацію чи нового посвідчення водія. В окремих випадках працівники сервісного центру МВС змушені викликати слідчо-оперативну групу. Про це нагадує керівник кременчуцького сервісного центру МВС Микола Васюта.
Трохи статистики: у першому півріччі цього року у Полтавській області адміністратори сервісних центрів МВС виявили 7 підробних документів:
А також під час перевірки документів, виявили особу, що значилась у розшукових реєстрах.
Фахівці експертної служби МВС за цей же період виявили 39 транспортних засобів, номерні позначення агрегатів яких змінені, або містили ознаки підробки.
- Наша порада залишається незмінною – перед укладанням договору купівлі-продажу, який у сервісних центрах МВС є безкоштовним, варто пройти експертний огляд! - додають спеціалісти сервісних центрів.