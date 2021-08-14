Сервісні центри МВС радять водіям проходити експертний огляд

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 700

Перереєстрація транспортного засобу, обмін чи видача посвідчення водія не завжди закінчується врученням номерного знаку, свідоцтва про реєстрацію чи нового посвідчення водія. В окремих випадках працівники сервісного центру МВС змушені викликати слідчо-оперативну групу. Про це нагадує керівник кременчуцького сервісного центру МВС Микола Васюта.

Трохи статистики: у першому півріччі цього року у Полтавській області адміністратори сервісних центрів МВС виявили 7 підробних документів:

5 свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів

2 посвідчень водія

А також під час перевірки документів, виявили особу, що значилась у розшукових реєстрах.

Фахівці експертної служби МВС за цей же період виявили 39 транспортних засобів, номерні позначення агрегатів яких змінені, або містили ознаки підробки.

- Наша порада залишається незмінною – перед укладанням договору купівлі-продажу, який у сервісних центрах МВС є безкоштовним, варто пройти експертний огляд! - додають спеціалісти сервісних центрів.