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Надзвичайні новини

На Полтавщині автомобіль зіткнувся з трактором - водій отримав ушкодження

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 631

 

Слідчим поліції відкрито кримінальне провадження 

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 серпня, близько 4-ї години ранку, на 12 км автодороги «Полтава-Красноград». 

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Mercedes-Вenz E240», 1986 року народження, зіткнувся з трактором «Case 210», під керуванням водія, 1962 року народження. 

У наслідок ДТП водій «Mercedes-Вenz E240» отримав тілесні ушкодження.

 

Слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження)  Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. 

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Автор: Альона Душенко
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