На Полтавщині автомобіль зіткнувся з трактором - водій отримав ушкодження

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 серпня, близько 4-ї години ранку, на 12 км автодороги «Полтава-Красноград».
Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Mercedes-Вenz E240», 1986 року народження, зіткнувся з трактором «Case 210», під керуванням водія, 1962 року народження.
У наслідок ДТП водій «Mercedes-Вenz E240» отримав тілесні ушкодження.
Слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.