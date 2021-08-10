«Хотіла надихнути мам»: як кременчуцьку легкоатлетку не пустили на Олімпіаду

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 504

У Токіо завершилися Олімпійські ігри 2020. Кременчук на цих змаганнях представила дзюдоїстка Єлизавета Каланіна. До Токіо мала вирушити ще одна кременчужанка - легкоатлетка Ольга Ляхова, але на жаль спортсменці відмовили у можливості взяти участь у змаганнях.

На першому місяці вагітності Ольга виграла чемпіонат України, а на сьомому - тренувалася

На початку березня 2020 року Ляхова поїхала до Кенії, аби продовжити підготовку до Олімпійських ігор на високогір’ї. Але навчально-тренувальні збори затягнулись. Через пандемію COVID-19 українка дуже тривалий час не могла вилетіти з країни, а пізніше взагалі стало відомо, що Олімпіаду перенесуть на 2021 рік. Про це повідомляє Суспільне спорт.

У серпні спортсменка повернулась до України, зробила кілька стартів, а тоді в листопаді знову повернулась до високогірної Кенії. А вже в травні 2021 року несподівано оголосила про народження доньки Ніколь – за три місяці до Олімпійських ігор.

Уже на першому місяці вагітності Ляхова виграла чемпіонат України, далі чотири місяці тренувалась на високогір’ї. Загалом спортсменка бігала до сьомого місяця вагітності та підтримувала свою фізичну форму до самого народження дитини.

- Уже через місяць після пологів я почала поступово тренуватись. Свою роль зіграли і тренування на високогір’ї – за рахунок них я скоріше повертаюсь у форму. Стартувала з пробіжок по 3-4 кілометри, робила вправи на боковий прес і присідання. Відчуваю, що є м’язова пам’ять – швидко набираю кондиції. Складнощі також були: перші два тижні після пологів було боляче сидіти та стояти, - зізналась Ляхова в інтерв’ю для Суспільне Спорт.

«Вагітність проходила дуже активно»

Легкоатлетка Ольга Ляхова на своїй сторінців соцмережах поділилася, як проводила вагітність. Спортсменка зауважила, що вагітність проходила активно: на 1 місяці вона виграла літній чемпіонат України.

- Вагітність проходила у мене дуже активно. На 1 місяці я виграла літній чемпіонат України. Самопочуття було чудове, я спокійно продовжувала тренуватися, не знаючи про своє положення. На 2 місяці взяла участь у двох комерційних стартах, але тут біглося важче, все-таки гормони беруть своє. Хоча дитинку ми планували, але дізналася про це пізніше... Згодом були збори у високогірї6 спочатку в Албанії 4 місяці, згодом у 5 місяців Кенія. Тренувалася без зупинки 6 та 7 місяці у Кенії на висоті 2400 м, Це однозначно пішло мені на користь й дало свої плоди для скорішого повернення у стрій.

Загалом бігала я аж до кінця 6 місяця, та ще живота майже не було. На 7 місяці лише перейшла на тривалі прогулянки продовжувала численні вправи: з резинками, віджимання, присідання, загально-розвиваючі вправи. 8 та 9 місяці провела вдома у Кременчуці, практично кожен день проводила в спортивному центрі sportlife. Моя програма була така: 15-20 хвилин займалася на орбітреку, робила вправи на розтяжку і звичайно ж щоденні присідання з резинкою, і потім йшла в басейн і сауну. Так тривало до 38 тижня, потім наше місто потрапило в червону зону, і я не змогла ходити в зал... Проте продовжувала гуляти в парку, зазвичай проходячи по 10 км. Ще, протягом всієї вагітності, мій Євген (чоловік - ред.) робив мені масажі, 2-3 рази в тиждень. Звичайно, бували такі дні, що було дуже важко щось робити, так, ще й вага додавалася суттєва, але завжди після фізичної активності, я починала відчувати себе краще, - поділилася Ольга Ляхова.

Найбільшим золотом та нагородою для Ольги в цьому році стала її донечка Ніколь. Разом з маленькою Ольга робить вправи, відновлює форму, бере участь у різноманітних спортивних заходах Кременчука популяризуючи спорт.

«Хотіла, аби мій приклад став мотивацією для всіх мам»

За словами бігунки, її кондиції не можна назвати ідеальними, однак вона була налаштована виступити на Олімпійських іграх і так надихнути інших спортсменок.

- Розраховувати на медалі в моєму стані складно. Але я хотіла, аби мій приклад став мотивацією для всіх мам. Хотіла показати, що все можливо. Головне – вірити, що можна швидко відновитись. Я розраховувала пробігти свою дистанцію 800 метрів на Олімпійських іграх, представити Україну, - зазначила легкоатлетка.

Ольга не змогла надати результати, через відсутність інфраструктури у Кременчуці

Через народження дитини бігунка пропустила чемпіонат України, що відбувся у червні в Луцьку. За її словами, вона не встигла набрати оптимальні кондиції, тому не поїхала. Але участь у національній першості є однією з вимог відбору до складу олімпійської збірної. Оминути цей пункт можна лише за умови, що спортсмен виконав олімпійський норматив і його кандидатуру до команди подала Головна тренерська рада. Норматив у Ольги був, а от підтримки членів Ради забракло.

- За тиждень до прийняття рішення в мене запитували, чи хочу я їхати до Токіо та коли брати квитки. Тож я була налаштована виступити на Іграх. При цьому я розуміла, що остаточне рішення залишиться за тренерським штабом. Знаю, що реакція була більше незадовільна, хоч президент Федерації легкої атлетики був на моєму боці. Після наради один із тренерів мені розповів, що це було майже одностайне рішення. Сказали, що неможливо відновитись після пологів так швидко, - сказала Ляхова.

У Федерації легкої атлетики підтвердили слова Ляхової. Зокрема, головний тренер збірної України Сергій Романчук зазначив, що, у першу чергу, таке рішення було прийнято з думкою про майбутнє для бігунки та її дитини.

- По-перше, Ольга ще годувала дитину молоком. А будь-яке надмірне навантаження може сприяти тому, що воно зникне. Треба думати про доньку. Ми не могли змусити Ольгу виступати. Вона й сама відчувала, що не ті кондиції. Жінки після пологів відновлюються близько 8-12 місяців. Це нереально. Вона виконувала навантаження лише для підтримки форми. Вправи були більше оздоровчі, аніж ті, що розвивають, - зазначив Романчук у коментарі для Суспільне Спорт.

Чи залучали до засідання виконавчого комітету ФЛАУ та Головної тренерської ради лікаря-фахівця, який би проконсультував штаб команди щодо стану спортсменки, Сергій Романчук відповів негативно. Він зазначив, що участь у нараді брав лише тренерський колектив. Також, за словами Романчука, спортсменка не надала результати контрольних тренувань, які могли б зафіксувати стан її фізичної форми.

Ляхова, своєю чергою, заявила, що не змогла надати результати контрольних тренувань через відсутність відповідної інфраструктури в Кременчуці – місті, де вона зараз живе і тренується.

- Дійсно, мені говорили надіслати результати контрольних тренувань, але я не зрозуміла, у якому саме вигляді я повинна була їх надати. У моєму місті немає стадіону, тому я не можу чітко фіксувати відрізки, що пробігаю. Зараз я бігаю в парку, - відповіла легкоатлетка.

Чи є цей випадок порушенням олімпійських цінностей?

В Олімпійській хартії є «Кодекс допуску», у якому зазначено, що в Іграх може взяти участь особа, що виконала всі умови Міжнародної федерації, які затвердив Міжнародний олімпійський комітет. Також спортсмена має заявити Національний олімпійський комітет. Атлет повинен поважати дух чесної гри, відмовитись від насильства, поводитись гідно та дотримуватись Всесвітнього антидопінгового кодексу. Авжеж, до цього пункту є додаткові пояснення. Але в жодному з них не йдеться про недопуск спортсмена через нестачу підготовки за умови виконаного олімпійського нормативу та за відсутності інших претендентів у збірній на цю ліцензію.

Також варто зауважити, що серед основних принципів олімпізму є наступне твердження:

Олімпізм, поєднуючи спорт з культурою та освітою, прагне створити спосіб життя, який базується на радості від докладених зусиль, освітньої цінності доброго прикладу, соціальної відповідальності та на повазі до універсальних фундаментальних етичних принципів.

Відповідно участь спортсмена в Олімпійських іграх може стати цим «добрим прикладом» для інших атлетів-початківців та дітей, що жадають узяти участь в Олімпіаді та показувати високі результати в спорті.

Чи були подібні випадки швидкого повернення в спорт після пологів?

На Олімпіаді-2020 змагатимуться одразу три молоді мами. Наприклад, футболістка Алекс Морган народила в травні 2020 року, бігунка на марафонських дистанціях Аліфін Туліамук стала мамою в січні 2021 року, а баскетболістка Кім Гоше – у березні 2021-го. Усі вони планували узяти з собою дітей до Токіо, адже організаційний комітет Олімпіади зробив виняток для матерів, що годують груддю, і дозволив бути разом із синами і доньками. Інші ж члени родини не мають права відвідати Олімпійські ігри.

Іншим прикладом швидкого повернення до інтенсивних фізичних навантажень після пологів є біатлоністка Марі Дорен-Абер. У вересні 2014 року вона народила доньку Адель, уже в січні 2015-го змагалась на етапі Кубка світу, а в березні того ж року на чемпіонаті світу виграла дві золоті медалі – у спринті (7,5 км) та в гонці переслідування (10 км). Тобто від моменту пологів і до повернення на Кубок світу пройшло близько чотирьох місяців.

Марафонка Пола Редкліфф повернулась до бігу вже за 12 днів після пологів, народивши дівчинку в січні 2007 року. У вересні того ж року вона пробігла півмарафон, а в листопаді стала переможницею Нью-Йоркського марафону з часом 2:23:09.

Тенісистка Вікторія Азаренка, своєю чергою, народила первістка Лео наприкінці грудня 2016 року, а вже в середині червня вона зіграла свій перший турнір у WTA-турі. Тоді білоруска в першому колі за три партії обіграла японку Рісу Одзакі.

Американська бігунка, що спеціалізується на середніх дистанціях, Сара Браун потрапила в доволі схожу ситуацією з Ольгою Ляховою. За словами американки, вагітність була незапланованою і, авжеж, вибила її з тренувального та змагального процесу – бігунка готувалась до Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. За чотири місяці після пологів спортсменка брала участь у відбіркових змаганнях у США – за їхніми підсумками визначались легкоатлетки, які зрештою мали б потрапити до олімпійської команди. Браун пробігла 1500 метрів, показавши 25-й результат із 27-ми. Авжеж, до Ріо вона не потрапила, однак довела, що швидке повернення до змагань після пологів реальне.

Учасниці Олімпіади-2020 не дозволили взяти з собою немовля для годування грудьми

Іспанській синхроністці Оні Карбонель заборонили брати з собою немовля до Олімпійського селища на Олімпіаді-2020, щоб під час турніру годувати дитину грудьми.

Спортсменка з Іспанії стала матір'ю в травні цього року. Проте дівчина збиралася виступити на Олімпійських іграх, адже раніше говорилося, що спортсмени зможуть взяти дітей до Олімпійського селища.

Але пізніше вона була проінформована організаторами, що це неможливо зробити через карантинні обмеження в Японії. В результаті іспанка вирішила відправитися до Токіо без дитини.