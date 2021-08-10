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Кременчук, Споживач

Попри «‎зелену» зону в транспорті Кременчука все ще діють обмеження на провоз пільговиків

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 502 Коментарів: 1

 

Скористатися пільгами в маршрутних таксі кременчужани можуть лише в певні години

Кременчук, як і вся Україна, вже давно перебуває в «‎зеленій» карантинній зоні, проте обмеження на поїздки в громадському транспорті для пільгових категорій населення залишаються незмінними вже більше ніж рік.

У Кременчуці пільговики зможуть їздити у громадському транспорті з 10.00 до 15.00

Згідно рішення Міськвиконкому, пільгові категорії населення не зможуть користуватися громадським транспортом у години пік, лише з 10.00 до 15.00. Такі заходи спрямовані перш за все на запобігання поширенню захворюваності на COVID-19 серед найбільш вразливих верств населення.

Нагадаємо, що в маршрутних таксі передбачене усього одне пільгове місце, що суттєво ускладнює життя людям, які мають право на безкоштовний проїзд. Адже, зважаючи на обмеження в часі, місця може просто не бути.

У разі виникнення скарг на надання послуг перевізниками кременчужани можуть звертатися до служби допомоги мера за номером 1563 або у Управління транспорту за телефоном (0536) 74-39-91.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: транспорт пільги проїзд
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Коментарі: 1

35
limon4ik:
Сьогодні, 18:48

Бачив на минулому тижні, кондуктор стребувала с старенької жінки 5 грн. хоча та зайшла без 3 хвилин 10.00, ну я навіть не знаю, може пан мАЛЕЦЬКИЙ увівши такі правила перевищив службові повноваження і його треба притягнути до відповідальності згідно чинним законодавством


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