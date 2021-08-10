Попри «‎зелену» зону в транспорті Кременчука все ще діють обмеження на провоз пільговиків

Кременчук, як і вся Україна, вже давно перебуває в «зеленій» карантинній зоні, проте обмеження на поїздки в громадському транспорті для пільгових категорій населення залишаються незмінними вже більше ніж рік.
Згідно рішення Міськвиконкому, пільгові категорії населення не зможуть користуватися громадським транспортом у години пік, лише з 10.00 до 15.00. Такі заходи спрямовані перш за все на запобігання поширенню захворюваності на COVID-19 серед найбільш вразливих верств населення.
Нагадаємо, що в маршрутних таксі передбачене усього одне пільгове місце, що суттєво ускладнює життя людям, які мають право на безкоштовний проїзд. Адже, зважаючи на обмеження в часі, місця може просто не бути.
У разі виникнення скарг на надання послуг перевізниками кременчужани можуть звертатися до служби допомоги мера за номером 1563 або у Управління транспорту за телефоном (0536) 74-39-91.