Попри «‎зелену» зону в транспорті Кременчука все ще діють обмеження на провоз пільговиків

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 502 Коментарів: 1

Скористатися пільгами в маршрутних таксі кременчужани можуть лише в певні години

Кременчук, як і вся Україна, вже давно перебуває в «‎зеленій» карантинній зоні, проте обмеження на поїздки в громадському транспорті для пільгових категорій населення залишаються незмінними вже більше ніж рік.

Згідно рішення Міськвиконкому, пільгові категорії населення не зможуть користуватися громадським транспортом у години пік, лише з 10.00 до 15.00. Такі заходи спрямовані перш за все на запобігання поширенню захворюваності на COVID-19 серед найбільш вразливих верств населення.

Нагадаємо, що в маршрутних таксі передбачене усього одне пільгове місце, що суттєво ускладнює життя людям, які мають право на безкоштовний проїзд. Адже, зважаючи на обмеження в часі, місця може просто не бути.

У разі виникнення скарг на надання послуг перевізниками кременчужани можуть звертатися до служби допомоги мера за номером 1563 або у Управління транспорту за телефоном (0536) 74-39-91.