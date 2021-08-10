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Фотофакт: на Першотравневій стукнулись Honda i Renault

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 533

 

Інформація про постраждалих не надходила

10 серпня, близько 14.30, на Першотравневій сталася ДТП. Як повідомляють очевидці, зіткнулись Honda i Renault. Ніхто не постраждав.

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Автор: Руслана Горгола Фото: Alsinth11
Теги: ДТП
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