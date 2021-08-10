МОЗ заохочуватиме сімейних лікарів вакцинувати своїх пацієнтів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 624

МОЗ України планує стимулювати сімейних лікарів активніше схиляти своїх пацієнтів до вакцинації від COVID-19, повідомляє пресслужба міністерства. Для цього розглядають можливість нарахування балів безперервного професійного розвитку за досягнення високих результатів охоплення серед підопічних.

- Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано більше 80% йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року, - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Частина лікарів, яка цьогоріч вже пройшла атестацію, зможе отримати БПР за вакцинацію від COVID-19 протягом наступного року. Бали зараховуватимуться на підставі Наказу МОЗ України від 22 лютого 2019 № 446, в який будуть внесені відповідні зміни.

- Зараз спільно з НСЗУ розглядаємо можливість запровадження і додаткової фінансової винагороди сімейним лікарям за високі результати охоплення щепленнями від COVID-19 серед дорослих пацієнтів, - додав міністр.