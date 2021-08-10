МОЗ заохочуватиме сімейних лікарів вакцинувати своїх пацієнтів

Лікарі зможуть отримати додаткові бали безперервного професійного розвитку, а в перспективі - і фінансову винагороду
МОЗ України планує стимулювати сімейних лікарів активніше схиляти своїх пацієнтів до вакцинації від COVID-19, повідомляє пресслужба міністерства. Для цього розглядають можливість нарахування балів безперервного професійного розвитку за досягнення високих результатів охоплення серед підопічних.
Частина лікарів, яка цьогоріч вже пройшла атестацію, зможе отримати БПР за вакцинацію від COVID-19 протягом наступного року. Бали зараховуватимуться на підставі Наказу МОЗ України від 22 лютого 2019 № 446, в який будуть внесені відповідні зміни.