Де в Кременчуці відключатимуть світло 11 серпня: адреси

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 136

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 10 серпня в Кременчуці відбудуться відключення електроенергії. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Приходька, 53-87,91,95;

вул. Василя Симоненка;

вул. Соснівська;

вул. Ігоря Сікорського;

вул. Андрія Ізюмова;

вул. Кропивницького;

вул. Газопровідна;

вул. Кобзарська;

вул. Шмідта;

вул. Хімічна;

вул. Ракетна;

вул. Миколая Міхновського;

вул. Чайковського;

вул. Луначарського;

пров. Кутузова;

пров. Андрія Ізюмова;

туп. Глобинський;

туп. Степана Разіна;

туп. Бажана.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами: