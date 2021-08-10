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Де в Кременчуці відключатимуть світло 11 серпня: адреси

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 136

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 10 серпня в Кременчуці відбудуться відключення електроенергії. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Приходька, 53-87,91,95;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Соснівська;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Андрія Ізюмова;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Шмідта;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Миколая Міхновського;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Луначарського;
  • пров. Кутузова;
  • пров. Андрія Ізюмова;
  • туп. Глобинський;
  • туп. Степана Разіна;
  • туп. Бажана.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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