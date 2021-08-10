Де в Кременчуці відключатимуть світло 11 серпня: адреси

Причина - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 10 серпня в Кременчуці відбудуться відключення електроенергії. Причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Приходька, 53-87,91,95;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Соснівська;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Кропивницького;
- вул. Газопровідна;
- вул. Кобзарська;
- вул. Шмідта;
- вул. Хімічна;
- вул. Ракетна;
- вул. Миколая Міхновського;
- вул. Чайковського;
- вул. Луначарського;
- пров. Кутузова;
- пров. Андрія Ізюмова;
- туп. Глобинський;
- туп. Степана Разіна;
- туп. Бажана.
З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.