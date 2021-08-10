Під залізничним шляхопроводом у Кременчуці «‎потонула» маршрутка

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Пасажири не можуть вибратися
10 серпня після дощу у Кременчуці сталися локальні потопи. Наприклад під залізничним шляхопроводом «потонула» маршрутка.
Як повідомила нам читачка Ольга, маршрутка застрягла у калюжі під мостом, а пасажири застрягли у ній.
Малецький в маршрутках не їздить тож йому пофіг на ваші пригоди
Вам прям не угодить, летом дожди, зимой снег убирать, прям некогда меру денег лишних пару лямов себе отложить