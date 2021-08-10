Під залізничним шляхопроводом у Кременчуці «‎потонула» маршрутка

Вчора, 19:27 Переглядів: 3 157 Коментарів: 2

Пасажири не можуть вибратися















Фото: читачка Ольга

10 серпня після дощу у Кременчуці сталися локальні потопи. Наприклад під залізничним шляхопроводом «‎потонула» маршрутка.

Як повідомила нам читачка Ольга, маршрутка застрягла у калюжі під мостом, а пасажири застрягли у ній.