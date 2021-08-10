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Надзвичайні новини

Під залізничним шляхопроводом у Кременчуці «‎потонула» маршрутка

Вчора, 19:27 Переглядів: 3 157 Коментарів: 2

 

Пасажири не можуть вибратися
Фото: читачка Ольга

10 серпня після дощу у Кременчуці сталися локальні потопи. Наприклад під залізничним шляхопроводом «‎потонула» маршрутка.

Як повідомила нам читачка Ольга, маршрутка застрягла у калюжі під мостом, а пасажири застрягли у ній.

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Автор: Руслана Горгола Фото: читачка Ольга
Теги: потоп маршрутка шляхопровід дощ
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Коментарі: 2

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Oleg Olimp:
Вчора, 19:47

Малецький в маршрутках не їздить тож йому пофіг на ваші пригоди


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adf007:
Вчора, 23:42

Вам прям не угодить, летом дожди, зимой снег убирать, прям некогда меру денег лишних пару лямов себе отложить


1 0

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