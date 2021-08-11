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В Україні з'явиться новий фонд для ветеранів: чим він опікуватиметься

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 399

 

Постанова про його створення вже прийнята урядом

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, що міністерство працює над створенням Українського ветеранського фонду. Постанова про його створення вже прийнята урядом. Як повідомила міністр в інтерв’ю «РБК-Україна», це буде державна установа, яка фінансуватиметься як з бюджету, так і за рахунок держгарантій залучати міжнародну технічну допомогу та донорську допомогу як з України, так і з-за кордону.

Цей фонд буде під різні програми:

  • розвитку бізнес-стартапів для ветеранів,
  • розвитку ініціатив громадянського суспільства.

Також це стосуватиметься реабілітації та інших напрямків.

- Прийнято постанову, планом дій уряду передбачено створення фонду вже в наступному році,- повідомила міністр.

Один з важливих напрямків – розвиток ветеранського бізнесу.

- Коли ми побачили, що виробляють наші ветерани на недавньому ветеранському форумі, ми розробили бренд «Створено захисниками». Ініціатива така: поспілкуватися з провідними операторами торгових роздрібних мереж, щоб вони у себе виставляли окремо крафтову ветеранську продукцію, як виставляють окремо органічну їжу, наприклад, – повідомила Лапутіна.
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Автор: Альона Душенко
Теги: військові
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