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Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі поліцейські знайшли 300-кілограмовий улов браконьєрів

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 737 Коментарів: 1

 

Самих «рибалок» на місці не застали

У Кременчуцькому районі поліцейські знайшли 300-кілограмовий улов браконьєрів. Поблизу села Пронозівка Глобинської територіальної громади поліцейські виявили автомобіль та причіп, завантажений знаряддями лову та свіжовиловленою рибою.

Як повідомляє пресслужба поліції, на місці слідчі вилучили 600 м ліскових сіток та близько 270 кг незаконно виловленої риби. Самих «рибалок» поруч не було - їх особи встановлюють.

За обчисленнями інспекторів рибоохоронного патруля Полтавщини, вартість незаконного улову становить понад 100 тис. грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження  за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: браконьєри риба
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Коментарі: 1

201
БРАТ:
Сьогодні, 08:44

Ну і що це за робота поліції?!?

Вирахувати, хто замовник, хто виконавець... виконавець, звісно, що ліг на дно... а от хто цим парадом командує, ось де головне... а так, це просто пшик...

 

відносно поліції... це треш якийсь... коли не змогли голого мужика втрьох зломати та закрити в кайданки... як дівчата ходили біля нього ...

www.unian.ua/incidents/na-harkivshchini-goliy-cholovik-pobivsya-z-troma-policey
skimi-video-novini-harkova-11507971.html

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