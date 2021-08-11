Екологія на папері: на що йдуть кошти з екофонду Полтавщини?

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 412

Три мільйони гривень у 2021 році виділили на проведення екологічних конкурсів, ще стільки ж – на розробку різноманітних програм та проектів

Фонд охорони навколишнього природного середовища Полтавщини у 2021 році планує фінансувати різноманітні природоохоронні заходи на загальну суму 58 458 030 гривень. Проте, далеко не кожна копійка з цих грошей піде власне на екологію, як мало б бути.

Джерелом наповнення екофонду є екологічний податок – кошти, які підприємства сплачують за забруднення навколишнього середовища і котрі мали б спрямовуватися на його відновлення.

«ТелеграфЪ» проаналізував видатки Фонду на 2021 рік, і в результаті отримав більше питань, ніж відповідей.

Ретельне планування – запорука успіху

Здається, саме так вважають посадовці, адже на розробку програм та проектів бюджетом передбачається чималенька сума!

Так, на розроблення проєкту організації регіонального ландшафтного парку «Диканський», охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об'єктів виділили аж 800 тисяч гривень. А от власне на утримання самого парку піде лише 47 тисяч гривень, ще 125 – на ремонт адміністративного приміщення.

На аналогічний проєкт організації території регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» екофонд виділяє ще 500 тисяч гривень.

«Вишенькою на торті» стала розробка регіональної програми охорони довкілля на 2022-2027 роки «Довкілля-2027», яка обійдеться у 900 тисяч гривень.

Реальну вартість подібної паперової роботи досить важко оцінити, але виділяти на це купу грошей полюбляють не тільки посадовці Полтавщини – подібна тенденція спостерігається по всій Україні.

Конкурси, збори, семінари

Ще одна улюблена стаття видатків – проведення різноманітних конкурсів екологічного спрямування, екскурсії та інша просвітницька робота, яка на практиці має досить віддалене відношення до збереження навколишнього середовища. На такі заходи цього року Фонд виділив близько 3,5 мільйони гривень!

Особливу увагу привернув конкурс «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019-2021 роки». На створення умов для фінансування у 2021 році проєктів-переможців конкурсу екологічних ініціатив (враховуючи капітальні та поточні видатки) передбачається аж 3 300 605 гривень. Згідно результатів, проєкти-переможці отримали загалом 1 927 850 гривень. Виходить, близько 1,3 мільйони пішли на загадкове «створення умов»?..

Не зрозуміло також і те, як конкретно допоможе відновити екологію регіону проведення конкурсу на екологічну тематику серед дитячо-юнацьких театральних колективів «Земля – наш спільний дім», на який пішло 30 900 гривень. Також ніяк не вплинуть на стан екології збори учасників обласних акцій та конкурсів, які обійдуться у 139 300 гривень.

А ще майже 72 000 гривень підуть на заходи до 20-річчя утворення установи природно-заповідного фонду регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні».

Правильне делегування обов’язків

Дуже зацікавила й інша стаття видатків: 120 000 гривень отримав Грабарівський психоневрологічний будинок-інтернат на розробку робочого проєкту «Реконструкція очисних споруд типу «Джерело» Д 50 м3/добу в с. Грабарівка». Звісно, реконструкція очисних споруд матиме реальний вплив на покращення екології – але чому розробкою проєкту займатиметься психоневрологічний будинок-інтернат?

Після перегляду природоохоронних заходів в Полтавській області складається враження, що чиновники не зовсім розуміють цільове призначення екологічного податку. Адже підприємства платять ці гроші за конкретну шкоду навколишньому середовищу, і вони мають йти саме на відновлення екології – а не на теоретичні розробки чи розважальні заходи.

На жаль, трактувати закон про використання екологічного податку можна досить широко, і під перелік природоохоронних заходів можна підвести майже будь-що, чим активно користуються посадовці. Але плакати на екологічну тематику не замінять чистого повітря, а гарна пісня чи віршик про Дніпро не відновить екосистему річки.