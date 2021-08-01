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Кременчук, Дороги & Дурні

Боги парковки на Переяславской переехали на детскую площадку

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 708

 

Читатели продолжают слать нам фото с гениальной парковкой на ул. Переяславской. На этот раз выбрали детскую площадку.

- Парковка в нашем городе не перестает меня удивлять, к сожалению, в плохом смысле. Наша патрульная полиция не считает нарушение правил парковки стоящим своего внимания? И снова тот же двор, что и пару месяцев назад, авто другие, уже два, - написала читательница Кристина.

На Переяславской обнаружены боги парковки

Боги парковки на Переяславской сменили газон...

 

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: читательница Кристина
Теги: парковка
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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