Боги парковки на Переяславской переехали на детскую площадку

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 708

Читатели продолжают слать нам фото с гениальной парковкой на ул. Переяславской. На этот раз выбрали детскую площадку.

- Парковка в нашем городе не перестает меня удивлять, к сожалению, в плохом смысле. Наша патрульная полиция не считает нарушение правил парковки стоящим своего внимания? И снова тот же двор, что и пару месяцев назад, авто другие, уже два, - написала читательница Кристина.