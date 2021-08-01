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Вночі на Раківці спалахнув дерев'яний сарай

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 375

 

Вогонь перекинувся і на літню кухню

В ніч на 1 липня на Раківці сталася пожежа - горіла дерев’яна господарча споруда.

Вогонь знищив речі бувші у вжитку та 2 куб. дров, пошкодив розташовану поруч дерев’ну літню кухню, закоптив стіни та стелю.

Ніхто не постраждав.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: пожежа
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