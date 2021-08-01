Вночі на Раківці спалахнув дерев'яний сарай

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Вогонь перекинувся і на літню кухню
В ніч на 1 липня на Раківці сталася пожежа - горіла дерев’яна господарча споруда.
Вогонь знищив речі бувші у вжитку та 2 куб. дров, пошкодив розташовану поруч дерев’ну літню кухню, закоптив стіни та стелю.
Ніхто не постраждав.