У серпні кременчужани зможуть загадати купу бажань: місяць зорепаду

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 295

У серпні кременчужани, як і всі українці, можуть побачити одне з найкрасивіших і відомих явищ нічного неба Північної півкулі - метеорний потік Персеїди.

Персеїди (або метеорний потік Персеїди) – це найвідоміший зорепад, який відбувається щороку з боку сузір'я Персея з найвищою інтенсивністю у серпні. Найперша згадка про Персеїди датується 36 роком н. е. в китайському літописі. Утворюється метеорний потік Персеїди у результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Комета наближається до Землі лише один раз на 133 роки, але через її хвіст Земля проходить щороку. Найдрібніші частинки, розміром з піщинку, згорають в земній атмосфері, утворюючи «зоряний дощ». Його інтенсивність поступово зростає, досягає максимуму і потім – поступово спадає.

Цього року метеорний потік Персеїди вже почав свою активність. Цей потік можна спостерігати щороку приблизно з 23 липня по 22 серпня. Період найбільшої активності – з 8 по 14 серпня, а пік припадає на 11–13 серпня. Цього року в цей період за годину можна буде спостерігати близько 100 метеоритів – значно більше, ніж під час інших зорепадів.

При сприятливій погоді можна спостерігати зорепад неозброєним оком. Ніяких спеціальних пристосувань, щоб спостерігати за Персеїдами, не потрібно. Краще всього дивитися на метеори подалі від яскравих джерел світла (бажано – подалі від великих міст), необхідно дивитися на північний схід. Як правило, найбільша кількість метеорів спостерігається в години перед світанком.