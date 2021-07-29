Скандальна об'єднана дитячо-юнацька спортивна школа отримала нового директора

Кременчуцька міська дитячо-юнацька спортивна школа отримала нового повноцінного директора (без приставки в.о.) - ним став Дмитро Сошенко. Дмитро Сошенко з 2000 до 2017 року працював заступником директора КДЮСШ №2, згодом очолив спортшколу «Авангард». З 28 липня тренер-викладач вищої категорії з баскетболу очолив КМ ДЮСШ.
Зауважимо, що влітку минулого року управління молоді та спорту Кременчука звільнило з посади директора КДЮСШ №2 Віктора Кобзистого. Він вважав це рішення незаконним й через суд добивався справедливості. Поки тривав розгляд справи в Автозаводському суді - влада на початку року об'єднала кінно-спортивну школу «Фаворит» з КДЮСШ №2. Увесь цей час в.о. директора спортивної школи був Станіслав Шаляпін. Наприкінці весни Віктор Кобзистий виграв справу і його мали поновити на посаді, якщо такої посади немає, йому мали запропонувати аналогічну посаду у новоствореній школі. На сьогодні в Автозаводському районному суді розглядають справу (28 серпня наступне засідання) згідно з якою мають підтвердити, що КМ ДЮСШ є правонаступником КДЮСШ №2, адже спортивна школа не була ліквідована й не змінювала профіль.
Проте вчора, 28 липня, управління молоді та спорту призначило на посаду нового директора. «ТелеграфЪ» поцікавився у керівника Олега Медведенка щодо призначення нового директора. Керівник управління молоді та спорту повідомив, що Дмитро Сошенко повноцінно обійняв посаду директора КМ ДЮСШ, без приставки в.о. За його словами у Віктора Кобзистого є ще претензії, проте вони не мають вплинути на призначення нового директора.
Після призначення Дмитра Сошенка директором КМ ДЮСШ - КДЮСШ «Авангард» залишився без директора. Керівник управління молоді та спорту Олег Медведенко зауважив, що поки призначення на посаду директора «Авангарду» ще немає.
Як стало відомо «Телеграфу» з власних джерел, новим директором «Авангарду» стане депутат Кременчуцької районної ради та керівник «Спорт для всіх» Владислав Мізін.
До 17 липня тривало громадське обговорення про присвоєння «Кременчуцькій міській дитячо-юнацькій спортивній школі» імені олімпійського чемпіона Володимира Кисельова. Як повідомив керівник управління молоді та спорту Олег Медведенко. Рішення мають винести на найближчу сесію Кременчуцької міської ради.