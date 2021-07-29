Скандальна об'єднана дитячо-юнацька спортивна школа отримала нового директора

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 758

Кременчуцька міська дитячо-юнацька спортивна школа отримала нового повноцінного директора (без приставки в.о.) - ним став Дмитро Сошенко. Дмитро Сошенко з 2000 до 2017 року працював заступником директора КДЮСШ №2, згодом очолив спортшколу «Авангард». З 28 липня тренер-викладач вищої категорії з баскетболу очолив КМ ДЮСШ.

Поки триває суд - у школі призначають нове керівництво

Зауважимо, що влітку минулого року управління молоді та спорту Кременчука звільнило з посади директора КДЮСШ №2 Віктора Кобзистого. Він вважав це рішення незаконним й через суд добивався справедливості. Поки тривав розгляд справи в Автозаводському суді - влада на початку року об'єднала кінно-спортивну школу «Фаворит» з КДЮСШ №2. Увесь цей час в.о. директора спортивної школи був Станіслав Шаляпін. Наприкінці весни Віктор Кобзистий виграв справу і його мали поновити на посаді, якщо такої посади немає, йому мали запропонувати аналогічну посаду у новоствореній школі. На сьогодні в Автозаводському районному суді розглядають справу (28 серпня наступне засідання) згідно з якою мають підтвердити, що КМ ДЮСШ є правонаступником КДЮСШ №2, адже спортивна школа не була ліквідована й не змінювала профіль.

Проте вчора, 28 липня, управління молоді та спорту призначило на посаду нового директора. «ТелеграфЪ» поцікавився у керівника Олега Медведенка щодо призначення нового директора. Керівник управління молоді та спорту повідомив, що Дмитро Сошенко повноцінно обійняв посаду директора КМ ДЮСШ, без приставки в.о. За його словами у Віктора Кобзистого є ще претензії, проте вони не мають вплинути на призначення нового директора.

«Авангард» залишився без керівника

Після призначення Дмитра Сошенка директором КМ ДЮСШ - КДЮСШ «Авангард» залишився без директора. Керівник управління молоді та спорту Олег Медведенко зауважив, що поки призначення на посаду директора «Авангарду» ще немає.

Як стало відомо «Телеграфу» з власних джерел, новим директором «Авангарду» стане депутат Кременчуцької районної ради та керівник «Спорт для всіх» Владислав Мізін.

Спортивній школі найближчим часом присвоять ім'я Кисельова

До 17 липня тривало громадське обговорення про присвоєння «Кременчуцькій міській дитячо-юнацькій спортивній школі» імені олімпійського чемпіона Володимира Кисельова. Як повідомив керівник управління молоді та спорту Олег Медведенко. Рішення мають винести на найближчу сесію Кременчуцької міської ради.