Станом на 29 липня на Полтавщині виявили 16 нових випадків COVID-19

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Усього в Україні за добу хворобу виявили у 846 людей

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, протягом останньої доби в області коронавірус виявили у 16 осіб, 6 пацієнтів одужали. Продовжують лікування 254 мешканця Полтавщини.

Летальних випадків не зафіксували.

Географія поширення інфекції:

Полтава – 28692 (+7);

Кременчук – 9427 (+2);

Полтавський район – 3795;

Горішні Плавні – 3657 (+1);

Миргород – 2963 (+2);

Лубни – 2604;

Лохвицький район – 2186;

Зіньківський район – 1725;

Карлівський район – 1714;

Глобинський район – 1537;

Пирятинський район – 1342 (+1);

Новосанжарський район – 1246;

Кременчуцький район – 1228;

Гадяч – 1180;

Хорольський район – 1179;

Шишацький район – 1153;

Кобеляцький район – 1144;

Диканський район – 1120;

Котелевський район – 1104;

Решетилівський район – 1052;

Миргородський район – 1038;

Гадяцький район – 892;

Машівський район – 880;

Чутівський район – 807;

Великобагачанський район – 778;

Оржицький район – 771 (+1);

Лубенський район – 765;

Козельщинський район – 696;

Гребінківський район – 632 (+2);

Семенівський район – 627;

Чорнухинський район – 326.

За минулу добу в країні зафіксували 846 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіло 60 дітей і 41 працівник медичної галузі.

У шпиталі потрапило 480 осіб.

За той же період одужало 510 людей.

На жаль, 25 громадян України померло.