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Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Станом на 29 липня на Полтавщині виявили 16 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 473

 

Усього в Україні за добу хворобу виявили у 846 людей

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, протягом останньої доби в області коронавірус виявили у 16 осіб, 6 пацієнтів одужали. Продовжують лікування 254 мешканця Полтавщини.

Летальних випадків не зафіксували.

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 28692 (+7);
  • Кременчук – 9427 (+2);
  • Полтавський район – 3795;
  • Горішні Плавні – 3657 (+1);
  • Миргород – 2963 (+2);
  • Лубни – 2604;
  • Лохвицький район – 2186;
  • Зіньківський район – 1725;
  • Карлівський район – 1714;
  • Глобинський район – 1537;
  • Пирятинський район – 1342 (+1);
  • Новосанжарський район – 1246;
  • Кременчуцький район – 1228;
  • Гадяч – 1180;
  • Хорольський район – 1179;
  • Шишацький район – 1153;
  • Кобеляцький район – 1144;
  • Диканський район – 1120;
  • Котелевський район – 1104;
  • Решетилівський район – 1052;
  • Миргородський район – 1038;
  • Гадяцький район – 892;
  • Машівський район – 880;
  • Чутівський район – 807;
  • Великобагачанський район – 778;
  • Оржицький район – 771 (+1);
  • Лубенський район – 765;
  • Козельщинський район – 696;
  • Гребінківський район – 632 (+2);
  • Семенівський район – 627;
  • Чорнухинський район – 326.

 

За минулу добу в країні зафіксували 846 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіло 60 дітей і 41 працівник медичної галузі.

У шпиталі потрапило 480 осіб.

За той же період одужало 510 людей.

На жаль, 25 громадян України померло.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: статистика COVID-19
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