Станом на 29 липня на Полтавщині виявили 16 нових випадків COVID-19

Усього в Україні за добу хворобу виявили у 846 людей
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, протягом останньої доби в області коронавірус виявили у 16 осіб, 6 пацієнтів одужали. Продовжують лікування 254 мешканця Полтавщини.
Летальних випадків не зафіксували.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 28692 (+7);
- Кременчук – 9427 (+2);
- Полтавський район – 3795;
- Горішні Плавні – 3657 (+1);
- Миргород – 2963 (+2);
- Лубни – 2604;
- Лохвицький район – 2186;
- Зіньківський район – 1725;
- Карлівський район – 1714;
- Глобинський район – 1537;
- Пирятинський район – 1342 (+1);
- Новосанжарський район – 1246;
- Кременчуцький район – 1228;
- Гадяч – 1180;
- Хорольський район – 1179;
- Шишацький район – 1153;
- Кобеляцький район – 1144;
- Диканський район – 1120;
- Котелевський район – 1104;
- Решетилівський район – 1052;
- Миргородський район – 1038;
- Гадяцький район – 892;
- Машівський район – 880;
- Чутівський район – 807;
- Великобагачанський район – 778;
- Оржицький район – 771 (+1);
- Лубенський район – 765;
- Козельщинський район – 696;
- Гребінківський район – 632 (+2);
- Семенівський район – 627;
- Чорнухинський район – 326.
За минулу добу в країні зафіксували 846 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіло 60 дітей і 41 працівник медичної галузі.
У шпиталі потрапило 480 осіб.
За той же період одужало 510 людей.
На жаль, 25 громадян України померло.