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Генеральний директор ПрАТ СК "Мега-Поліс"

Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.

Сьогодні, 12:00
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Яке життя у тих , хто займається страхуванням? А різне! Динамічне, цікаве. Насичене. Дуже мотивують ситуації, коли людина залишається задоволена роботою твоєї компанії. Особливо, якщо від початку вона зовсім не планувала бути клієнтом. Знаходиш слова, іноді на власному прикладі доводиш. Саме так! Адже ми теж люди і потрапляємо в різні ситуації. Іноді не дуже приємні)

А одного разу про необхідність мати страховий поліс розповідали мені. І не просто розповідали, а переконували! Це був, дійсно, щасливий випадок як для керівника страхової компанії.)

Я повертався з відрядження авіасполученням. Поруч зі мною в літаку сидів чоловік. Звернув увагу на його зафіксовану руку. Коли познайомилися, то виявилося , що Роман (так звали мого сусіда) , працівник будівельної компанії. Декілька тижнів тому впав з гвинтових сходів під час ремонту офісного приміщення. Складний перелом руки. При прийомі на роботу йому оформили страховий поліс від нещасного випадку. Від медичної страховки він відмовився, а цей поліс був обов’язковим.

Так от, виявляється, що страхування – це реально круто! )Мені стало цікаво, тому я вирішив трохи посперечатися, щоб почути аргументи.

- Так кажуть, що страхові компанії не платять або затягують виплати?

Це була перша і, майже, єдина моя фраза в цій суперечці)

- Хто вам сказав? Виплачують! Головне - відразу повідомити. І швидко зібрати всі документи. Бо точно відмовлять.

А далі було і про розмір виплати, і про роботодавця, який молодець та порядна людина, що наполіг на нормальній страховій сумі, тому грошей вистачило.

І про чудового консультанта в страховій (привіт колегам!), який повідомив, що поліс діє 24 години на добу.

І про те, що тепер стовідсотково застрахується і «по медицині», бо це вигідно. Під закінчення польоту я вже не те , що був палким прихильником страхування, а й готовий був взяти пана Романа на роботу. Тим більш, він запропонував звертатися, якщо я «дозрію» до рішення страхуватися, і він мене проконсультує) Адже не всі компанії однакові, і взагалі треба знати, куди нести гроші.

Тож кожному, хто задумується про страховий захист та своє майбутнє, бажаю зустріти по життю такого аргументованого пана Романа) Якщо ж не бажаєте чекати, можна задати питання мені в коментарях. Буду радий допомогти!Обіцяю бути лаконічним)

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