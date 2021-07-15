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Адвокат

Пять причин обратиться к адвокату

Сьогодні, 12:00
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Никто не знает, когда и какая проблема может возникнуть на его жизненном пути. Решение проблем - это выбор того или иного пути и способа ее решения.

И если это проблема правового характера выбор в сторону помощи адвоката станет очень даже полезным и выгодным.

‼Вот пять причин почему стоит обратиться к адвокату:

1. Вы получите сугубо квалифицированную помощь

Только адвокат сможет найти оптимальный способ разрешения проблемы. Квалифицировано разберется в ситуации.

2. Экономия денежных средств

Да, да. Именно экономия. Потому что именно адвокат поможет избежать лишних трат при судебном разбирательстве. Поможет избежать взыскания части или всего долга, а если вы обращаетесь в суд, то наоборот, может увеличить предполагаемую сумму взыскания. При этом стоимость услуг адвоката покрывает проигравшая спор сторона.

3. Своевременное принятие решения

Незнание процессуальных тонкостей может повлечь пропуск сроков, в течение которых можно защитить свои права. Адвокат подскажет как избежать пропуска этих сроков.

4. Надежность

Самостоятельная подготовка документов может повлечь допуск ошибок, из-за которых шансы на успех могут снизиться.

5. Вероятность успеха

Адвокат всегда работает по определенной стратегии, что значительно увеличивает вероятность победы в любом споре.

Не стоит также забывать, что услуги адвоката вы оплатите поначалу, но стоимость этих услуг будет взыскана с проигравшей в судебном споре стороны!

Будьте бдительны, а ваш адвокат всегда подскажет как действовать!!!

 

 Много полезного найдете на страничке в Инстаграм @tviy_advokat

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