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П'яний кременчужанин на ВАЗі катав друга з наркотиками

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 690 Коментарів: 1

 

Доки не зустрів патрульних

В ніч на 29 липня на вул. Небесної сотні патрульні зупинили ВАЗ. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, спілкуючись з керманичем, копи виявили в нього ознаки сп’яніння. Поліцейські запропонували водію пройти огляд у медзакладі, він погодився, але вже у нарколога відмовився.

Також в автомобілі перебував пасажир, який помітно нервував. Оскільки така поведінка видалася патрульним підозрілою, вони провели поверхневу перевірку, під час якої виявили у 35-річного чоловіка пакетик з кристалічною речовинною.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для вилучення речовини та склали на керманича протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння).

Загалом за добу патрульні виявили 3-х п'яних водіїв.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130
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Коментарі: 1

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:44

и инспекторов не наказывают, ни то что с брагаром, а тут опять-что ни день то шоу 95 ---"

Вы не знаете, кто я! Вам всем сейчас будет капец!" - кандидат на должность главного госинспектора ГФС и жена киевского таможенника задержана за пьяное вождение. ВИДЕО

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