П'яний кременчужанин на ВАЗі катав друга з наркотиками

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 690 Коментарів: 1

В ніч на 29 липня на вул. Небесної сотні патрульні зупинили ВАЗ. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, спілкуючись з керманичем, копи виявили в нього ознаки сп’яніння. Поліцейські запропонували водію пройти огляд у медзакладі, він погодився, але вже у нарколога відмовився.

Також в автомобілі перебував пасажир, який помітно нервував. Оскільки така поведінка видалася патрульним підозрілою, вони провели поверхневу перевірку, під час якої виявили у 35-річного чоловіка пакетик з кристалічною речовинною.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для вилучення речовини та склали на керманича протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння).

Загалом за добу патрульні виявили 3-х п'яних водіїв.