Виконком Кременчука та ДЮСШ №2 не подали апеляцію - Кобзистого мають поновити на посаді

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 447 Коментарів: 2

Сплинув час апеляції у справі щодо звільнення керівника Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи №2 Віктора Кобзистого. 1 травня рішення Автозаводського районного суду набрало чинності. Віктор Кобзистий та його адвокатка Олена Оловятенко отримали повний текст рішення з відміткою, що воно набрало законної сили.





Згідно з рішенням Віктора Кобзистого мають поновити на посаді, якщо такої посади немає, йому мають запропонувати аналогічну посаду у новоствореній школі. У разі невиконання рішення вони мають право звернутися до виконавчої служби.





Зауважимо, що ні виконком, ні управління молоді та спорту, ні ДЮСШ №2 не скористалися правом й не подали апеляцію.





Журналісти на засіданні виконкому поцікавилися, чи дійсно виконком та управління молоді та спорту не подали апеляцію.





- Рішення суду ще не читав. Може якусь посаду пану Кобзистому запропонують, - відповів на питання журналістів міський голова Кременчука Віталій Малецький.



