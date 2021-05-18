Кременчук, Спорт, Кременчуг

Виконком Кременчука та ДЮСШ №2 не подали апеляцію - Кобзистого мають поновити на посаді

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 447 Коментарів: 2

 

Рішення Автозаводського районного суду набрало чинності

Сплинув час апеляції у справі щодо звільнення керівника Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи №2 Віктора Кобзистого. 1 травня рішення Автозаводського районного суду набрало чинності. Віктор Кобзистий та його адвокатка Олена Оловятенко отримали повний текст рішення з відміткою, що воно набрало законної сили.


Згідно з рішенням Віктора Кобзистого мають поновити на посаді, якщо такої посади немає, йому мають запропонувати аналогічну посаду у новоствореній школі. У разі невиконання рішення вони мають право звернутися до виконавчої служби.


Зауважимо, що ні виконком, ні управління молоді та спорту, ні ДЮСШ №2 не скористалися правом й не подали апеляцію.


Журналісти на засіданні виконкому поцікавилися, чи дійсно виконком та управління молоді та спорту не подали апеляцію.


- Рішення суду ще не читав. Може якусь посаду пану Кобзистому запропонують, - відповів на питання журналістів міський голова Кременчука Віталій Малецький.


КДЮСШ №2 отримав нового/старого директора Кобзистого, але повертатися немає куди
Суд поновив Кобзистого на посаді директора ДЮСШ-2
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Автор: Альона Душенко
Теги: суд Віктор Кобзистий ДЮСШ Олександр Мазур Станіслав Шаляпін
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Коментарі: 2

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aleks:
Сьогодні, 15:35

- Однозначно будемо подавати апеляцію, щодо компенсації. Частину заробітку сьогодні (2 квітня - ред.) профінансували, там близько14 тисяч гривень. Ми впевнені, що дотримали всіх процедур. І те рішення, яке прийняв суддя - не коментую, але апеляційний суд поставить крапку. Якщо ні, то будемо йти далі, - додав мер.

цитата из прошлой новости.
П - последовательность. наш мер такой мер.



а что так коррупционное дело с окнами? уже расследовали? суд по этому делу был?


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shtai:
Сьогодні, 16:45

- Рішення суду ще не читав. Може якусь посаду пану Кобзистому запропонують, - відповів на питання журналістів міський голова Кременчука Віталій Малецький.

 

Не якусь там, а саме керівника установи. Чи Віталя думає, що аналогічна посада це прибиральник?


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