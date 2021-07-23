«Укрзалізниця» перерахувала аванс КВБЗ за пасажирські вагони

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Згідно з договором, аванс складає 30% від суми контракту, вартість якого 3 млрд 42 млн грн. Тим часом Держаудитслужба за скааргою розпочала моніторинг закупівлі

23 липня 2021 року, на рахунок ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» надійшов авансовий платіж від «Укрзалізниці» відповідно до умов договору на постачання 100 пасажирських вагонів. Про це сповістила пресслужба КВБЗ.

«Як повідомив голова правління ПАТ КВБЗ Максим Крамаренко, тим самим дано старт виконанню цієї важливої угоди. Бо за її умовами саме з дня першого платежу починається відлік терміну - КВБЗ має здійснити постачання продукції у повному обсязі протягом року, до кінця липня 2022-го», - пише корпоративний сайт КВБЗ.

За умовами договору, авансовий платіж дорівнює 30% від суми контракту. На підприємстві зауважують, що умови контракту «не оксамитові» - і авансу вистачить на закупівлю лише 50% комплектуючих та матеріалів.

Проте на вагонзаводі радіють співпраці з УЗ.

«Отримання такого значного за обсягами замовлення є підтвердженням того, що наше підприємство, на якому була створена галузь українського пасажирського вагонобудування, зберегло свій потенціал, готове до реалізації поставлених завдань і взятих на себе зобов’язань. При цьому в Україні будуть створені робочі місця, а залізниця та пасажири отримають сучасні вагони вітчизняного виробництва», - сказано у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, договір на 100 пасажирських вагонів УЗ та ПАТ КВБЗ підписали 25 червня. Тендер не проводився — УЗ застосувала переговорну процедуру, мотивувавши її тим, що лише один виконавець може виконати умови контракту в строк 12 місяців. (Хоча до цього робила невдалу спробу провести відкриті торги). До договору вже внесені дві зміни, вони не стосуються ціни угоди та терміну її виконання.

Держаудит розпочав перевірку за скаргою на умови закупівлі

Тим часом Держаудитслужба через РroZorro оголосила про початок моніторингу закупівлі. Відповідно до повідомлення, розміщеного 23 липня, підставою стала «інформація, отримана від громадських об’єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до статті 7 Закону України «Про публічні закупівлі».

Нагадаємо, скаргу до Держаудитслужби підготували експерти «Ліги антитрасту» - спільного освітнього проєкту ГО «Рада захисту конкуренції та споживачів» та ГО «Наші гроші». Так​ експерт «Ліги антитрасту» Володимир Даценко (відомий раніше по діяльності проєкту «Залізниця без корупції» вважає процедуру застосування переговорної процедури неправомірною і такою, що ставить під загрозу ефективність використання публічних коштів.