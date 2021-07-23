Юних кременчужан запрошують на заняття з фігурного катання

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 163

Дітей від 4 років запрошують на заняття з фігурного катання. Навчання проходять на льодовій арені Айсберг під керівництвом досвідченого тренера Тетяни Дмитрович.

На кременчужан чекає:

льодові тренування

танці й розтяжка

хореографія

загальна фізична підготовка

Для початку занять необхідно:

довідка, яка дозволяє займатися спортом

копія свідоцтва про народження

у залі - кросівки та спортивний костюм

на льоду - фігурні ковзани та тепла форма

Контактний номер телефону: 096-012-36-75