Юних кременчужан запрошують на заняття з фігурного катання

Навчання проходить на льодовій арені Айсберг
Дітей від 4 років запрошують на заняття з фігурного катання. Навчання проходять на льодовій арені Айсберг під керівництвом досвідченого тренера Тетяни Дмитрович.
На кременчужан чекає:
- льодові тренування
- танці й розтяжка
- хореографія
- загальна фізична підготовка
Для початку занять необхідно:
- довідка, яка дозволяє займатися спортом
- копія свідоцтва про народження
- у залі - кросівки та спортивний костюм
- на льоду - фігурні ковзани та тепла форма
Контактний номер телефону: 096-012-36-75