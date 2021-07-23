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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Юних кременчужан запрошують на заняття з фігурного катання

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 163

 

Навчання проходить на льодовій арені Айсберг

Дітей від 4 років запрошують на заняття з фігурного катання. Навчання проходять на льодовій арені Айсберг під керівництвом досвідченого тренера Тетяни Дмитрович. 

На кременчужан чекає:

  • льодові тренування
  • танці й розтяжка
  • хореографія
  • загальна фізична підготовка

Для початку занять необхідно:

  • довідка, яка дозволяє займатися спортом
  • копія свідоцтва про народження
  • у залі - кросівки та спортивний костюм
  • на льоду - фігурні ковзани та тепла форма

Контактний номер телефону: 096-012-36-75

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Автор: Альона Душенко
Теги: фігурне катання
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