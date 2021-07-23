Нема грошей: термін реконструкції котельні №620 у Крюкові затягується

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За графіком, фірма-підрядник з понеділка мала б розпочати пусконалагоджувальні роботи, та поки що не готова

Термін реконструкції котельні кварталу №620, що у Крюкові, затягується. Це з'ясував ТЪ, поставивши запитання меру Віталію Малецькому після засідання виконкому 23 липня.

Нагадаємо, на котельні міняють котел на сучасний та енергоефективний, проводять заміну іншого обладнання. Вартість робіт складає 14 млн грн. Договір, який 31 травня уклало КП «Теплоенерго» з підрядником - ТОВ «Стікс-оіл Енерджи», передбачає рекордно малий термін виконання робіт — 60 календарних днів з дати укладення договору. За графіком, що є невід'ємною частиною договору, пусконалагоджувальні роботи передбачені на 55-й день — тобто вже з понеділка наступного тижня. Проте, як пояснив віцемер з комунальних питань Іван Москалик, роботи з реконструкції тривають, ще не завершені.

- Пусконаладки не буде, бо ми не профінансували ще й половини робіт, - пояснив причину затримки мер Віталій Малецький. Мер пообіцяв запросити ТЪ на котельню після завершення реконструкції.

Нагадаємо, за графіком, ремонт тепломагістралей у кварталі 620 триватиме до 10 вересня — і зовсім не зрозуміло, чому ж тендерна документація щодо реконструкції котельні містила такий малий строк виконання робіт — 60 днів, що звузило коло учасників тендеру.