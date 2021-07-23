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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці за тиждень зареєстрували найменшу кількість випадків COVID-19 від початку року

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 262

Грип на цьому тижні не реєстрували

У Кременчуці на цьому тижні зареєстрована найменша кількість нових випадків коронавірусної хвороби від початку року. Про це на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила віцемерка Ольга Усанова.  

В амбулаторіях сімейної медицини зареєстрували 160 звернень від дітей із симптомами ГРВІ та 69 – від дорослих. Пневмонію на первинному медичному рівні було встановлено у 16 дорослих, підозр на COVID-19 - 27, нових випадків - 8. Це найменша кількість нових випадків коронавірусної хвороби серед кременчужан від початку року.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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